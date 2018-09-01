Брестское «Динамо» в меньшинстве вырвало победу у «Минска» 1.09.2018, 21:52

Победный гол на счету Алексея Хобленко.

В матче 20-го тура чемпионата страны брестское "Динамо" сумело в меньшинстве забить решающий гол в ворота "Минска" — 2:1. На 63-й минуте хозяев вдесятером оставил Дуарте, пишет "Прессбол".

ДИНАМО Бр — МИНСК — 2:1

Брест. 1 сентября. ОСК “Брестский”. 19.30.

Судьи — П.Коронец (Жодино), С.Жардецкий (Минск), А.Филиппович (Столбцы).

ДИНАМО Бр: Гутор, Веретило (Залеский, 59), Каргас, Дуарте, Витус, Быков, Нойок, Кривец, Нехайчик (к), Савицкий (Хобленко, 75), Фамейе (Седько, 91+).

Запасные: Павлюченко, Борисов, Филипович, Бабаво.

МИНСК: Веремко (к), Лукашевич, Остроух, Матович, Бессмертный, Евдокимов, Бахар (Арт.Васильев, 69), Ал.Васильев, Насибулин (Николаевич, 73), Шевченко (Горбач, 80), Бохашвили.

Запасные: Головенко, Шемрук, Концедайлов, Лаврик.

ГОЛЫ: 0:1 — Насибулин (9). 1:1 — Дуарте (17). 2:1 — Хобленко (77).

Предупреждения: Гутор (10), Каргас (27), Бохашвили (30), Ал.Васильев (36), Быков (73), Хобленко (93+).

Удаление: Каргас (64).