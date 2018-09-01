«Я рад, что жизнь предоставила мне этот бесценный дар - быть другом Маккейна» 1.09.2018, 22:28

Джон Маккейн

Фото: forum.md

Буш-младший и Обама выступили на памятной церемонии в честь сенатора.

В субботу, 1 сентября, в Вашингтоне проходят похороны сенатора Джона Маккейна. Он сам спланировал траурную церемонию, попросив бывших президентов США - республиканца Джорджа Буша-младшего и демократа Барака Обаму произнести прощальную речь в его память. Оба соперничали с Джоном Маккейном в президентских гонках 2000-го и 2008-го соответственно.

Новое время приводит лучшие цитаты, озвученные Обамой и Бушем на похоронах Маккейна.

"Бывали случаи, когда Маккейн меня расстраивал. И я знаю, что он мог сказать то же самое обо мне. Но в то же время он сделал меня лучше," - сказал Буш-младший.

Он также рассказал, как они вместе с Маккейном вспоминали о своем соперничестве в президентской кампании 2000 года - как "футболисты о знаменательном матче".

"Во время нашей беседы враждебность, с которой мы относились друг к другу, как рукой сняло. В конце концов, я рад, что жизнь предоставила мне этот бесценный дар - быть другом Джона Маккейна. И мне всегда будет его не хватать”.

Буш добавил, что Маккейн был "честен в своих утверждениях, независимо от того, кого они могли обидеть, и президентам тоже не было пощады”.

Барак Обама, вспоминая о том, что Маккейн попросил произнести речь на его похоронах, сказал, что звонок сенатора удивил его. Но в то же время он понял, что в этом весь МакКейн: "непредсказуемость, желание идти наперекор, нонконформизм".

"Я также увидел в этом презрение Джона к жалости к себе. Он побывал в аду и из него вернулся, но так никогда и не утратил энергии, оптимизма и жизненной силы", - сказал Обама.

"Когда Джон говорил о добродетелях, таких как служение и долг, это не было пустой болтовней. Это были не просто слова для него. Это были истины, которыми он жил и за которые был готов умереть," - продолжил экс-президент.

"Возможно, наилучший способ почтить память Маккейна это признать, что есть вещи большие, чем партия или амбиции, деньги, слава или власть, вещи, которые стоят того, чтобы ради них рисковать всем. Принципы, которые вечны. Истины, которые остаются неизменными. Джон показал нам, что все это значит. За это мы все у него глубоко в долгу”.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года в окружении семьи. В последние годы жизни он боролся с неизлечимым раком мозга. Маккейн активно критиковал политику действующей власти России и поддерживал Украину.