Глава СБУ назвал основные версии убийства Захарченко 1.09.2018, 22:04

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Василий Грицак

Василий Грицак назвал ситуацию прогнозируемой.

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак опровергает возможную причастность украинской стороны к гибели главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко, сообщает Крым.Реалии.

«На мой взгляд, прогнозируемая ситуация. Происходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году способствовал введению российских войск на Донбасс, кто способствовал созданию псевдонародных «республик»... Мы считаем, что происходит методическая зачистка тех, кто знает слишком много, и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем в качестве свидетеля», – заявил он журналистам в субботу 1 сентября, комментируя задержание якобы украинских диверсантов и обвинения в адрес СБУ об убийстве Захарченко.

Второй версией, которую Гриценко назвал одной из основных – это «просто «разборки» на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, «отжаты», разделены и было много обиженных в руководстве «ЛНР» и «ДНР».

По его словам, на самом деле версий больше. Он также отметил: «Какой выход у тех, кто способствовал всем этим действиям (введение российских войск на Донбасс – ред.)? Первый вариант: забрать этих людей на территорию Российской Федерации и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время различные преступные приказы».

При этом Грицак отметил, что в СБУ нет «никаких данных о задержании украинской диверсионной группы», поскольку такую ДРГ туда никто не отправлял.

Говоря о ситуации на неподконтрольных Украине территориях, председатель СБУ сказал: «У нас есть данные, что введен комендантский час с 23:00, у нас есть данные о зачистке, о том, что хватают на улице людей, которые не нравятся по каким-то рассуждениям... но у нас нет данных о том, поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство».

Жители Симферополя неохотно несут цветы к памятному стенду с портретом главы группировки «ДНР» Александра Захарченко, установленному на площади Ленина 1 сентября.

31 августа в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого был убит главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко. Также тяжело ранен «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» Александр Тимофеев.

Следком России возбудил уголовное дело об «акте международного терроризма» в связи со смертью Захарченко, ранением «министра доходов и сборов» Тимофеева и неизвестной девушки.

В Службе безопасности Украины есть две версии убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко: внутренние криминальные разборки и «рука Москвы». МИД России объявил, что «есть все основания полагать, что за убийством Захарченко стоит киевский режим».

Спикер МИД Украины Марьяна Беца написала в Твиттере, что быстрая реакция МИД России на убийство Захарченко «свидетельствует, как минимум, о попытках России прикрыть марионеток, которых она поддерживает и финансирует».