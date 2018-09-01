В чем аномалии лета 2018 в Беларуси? 1 1.09.2018, 22:14

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Cиноптик обратил внимание на интересные факты.

Было лето 2018 в чем-то аномальным? Можно ли его назвать слишком горячим или дождливым, и чего ждать от наступающей осени? Вместе с начальником сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов Белгидромета Натальей Клевец nn.by попытался проанализировать это лето.

«Лето 2018 было теплым, средние температуры были выше нормы по всей стране».

Но, когда в июне выпало 65% осадков от климатической нормы, то июль компенсировал недостаток дождей уж слишком.

В июле в Беларуси выпало 148,2 мм осадков, что составило 175% от климатической нормы.

«Июль 2018 занял четвертое место по количеству осадков. Больше выпадало только в 1977, 1993 и 2000 году. А в августе самым «мокрым» оказался город Верхнедвинск, там выпало 88 мм осадков, или 178% от климатической нормы. Самым «сухим» — Мстиславль — там выпало всего 6% от климатической нормы. В июле же в Житковичах оказался побит рекорд по количеству осадков, державшийся от 1993 года. За июль здесь выпало 241 мм осадков».

В течение лета метеорологические станции «боролись» за звание самой дождливой.

12 июля, МС Брест: очень сильный дождь: 60 мм осадков выпало за 12 часов.

14 июля, МС Житковичи: очень сильный дождь, 59 мм осадков выпало за 12 часов.

21 июля, МС Гомель: очень сильный дождь, 72,8 мм осадков выпало за 12 часов.

22 июля, МС Костюковичи: очень сильный дождь, 70 мм осадков выпало за 3 часа 40 минут.

25 июля, МС Жлобин: очень сильный ливень, 32 мм осадков выпало за 15 минут.

Среднегодовая температура растет. Это факт

Что касается температуры воздуха, то она тоже этим летом была на +1,2°С выше нормы.

«Средняя температура июля составила +19,6°С. Наименьшие значения среднемесячной температуры воздуха за лето 2018 отмечались в Витебской и Могилевской областях (+17,6 +18,7°С), наибольшие — в Брестской области (+19,2 +20,5°С)».

Самый жаркий день этого лета был зафиксирован в Пинске: 14 августа столбик термометра там поднялся до отметки +32,6°С.

«Это лето было обычным, без особых аномалий. Фактом остается лишь то, что среднегодовая температура с каждым годом повышается».

В конце августа ожидается изменение характера погоды.

«Атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, поступающие из Западной Европы, будут определять неустойчивую погоду. Начало сентября, по предварительному прогнозу, прогнозируется с неустойчивой прохладной и дождливой погодой».

А вот какой будет зима, в Белгидромете прогнозировать не берутся.

«На сегодняшнем этапе невозможно прогнозировать погоду с высокой степенью точности более чем на 3-5 дней. Прогноз на месяц и уж тем более на сезон может представлять из себя только отклонение прогностических величин от средних многолетних значений. Например, аномалия температуры воздуха или количество осадков. Поэтому предварительный прогноз погоды на зиму будет подготовлен в ноябре».