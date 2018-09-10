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Протест продолжается: в Москве митингующие остались на Пушкинской площади на всю ночь

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  • 10.09.2018, 7:31
  • 4,028
Фото: teamnavalny/Twitter

Молодые люди с плакатами окружили памятник Пушкину.

Часть протестующих против повышения пенсионного возраста в РФ осталась на Пушкинской площади в Москве на ночь.

Об этом у себя в Twitter сообщила Команда Навального, опубликовав соответствующее фото, пишет nv.ua.

На снимках видно группу молодых людей с плакатами, сидящих под памятником Пушкину.

"Часть протестующих до сих пор остается на Пушкинской площади. Ночью похолодает до 12 градусов, поэтому ребята просят привезти одеял. И воды", - говорится в сообщении.


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