Протест продолжается: в Москве митингующие остались на Пушкинской площади на всю ночь

Протест продолжается: в Москве митингующие остались на Пушкинской площади на всю ночь6
- 10.09.2018, 7:31
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Молодые люди с плакатами окружили памятник Пушкину.
Часть протестующих против повышения пенсионного возраста в РФ осталась на Пушкинской площади в Москве на ночь.
Об этом у себя в Twitter сообщила Команда Навального, опубликовав соответствующее фото, пишет nv.ua.
На снимках видно группу молодых людей с плакатами, сидящих под памятником Пушкину.
"Часть протестующих до сих пор остается на Пушкинской площади. Ночью похолодает до 12 градусов, поэтому ребята просят привезти одеял. И воды", - говорится в сообщении.