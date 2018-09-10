СМИ: Асад разрешил использовать химоружие в Идлибе 3 10.09.2018, 7:42

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Башар Асад

Фото: AFP

Разведка США утверждает, что диктатор планируют использовать хлор против повстанцев.

Американская разведка получила данные, свидетельствующие о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил войскам применять хлор против повстанцев в Идлибе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники (перевод – korrespondent.net).

Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на оппозиционные силы в Идлибе.

В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.

Тем не менее, как указывает издание, ожидается, что возможный удар будет мощнее всех предыдущих.

Ранее в Белом доме заявили, что США и союзники намерены быстро ответить в случае применения химоружия сирийскими властями.

По информации наблюдателей, силы США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 120 крылатыми ракетами Tomahawk, которые могут задействовать для удара по Сирии.