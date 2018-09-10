Михаил Захаров: $10 миллионов хватит, чтобы «Юность» выиграла Лигу чемпионов 11 10.09.2018, 7:47

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МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер команды рассказал о необходимом ему бюджете.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров после поражения от "Мюнхена" в Лиге чемпионов (0:3) рассказал о бюджете команды, сообщает pressball.by:

- Тактически и технически "Мюнхен" намного сильнее, чем "Юность"

У "Мюнхена" только зарплатный бюджет 12 миллионов евро. Везде это написано.

- А какой бюджет у "Юности"?

- У нас бюджет в 15 раз меньше, даже в 16.

- От какой цифры?

- От 15 миллионов долларов.

- Вам нужно 15 миллионов долларов, чтобы команда выиграла Лигу чемпионов?

- Хватит десять. Кстати, у них официально опубликован бюджет клуба, и я не вижу смысла прятать наш бюджет.

- Так может, это шанс для "Юности"? Они посмотрят, что бюджет минчан маленький, мы их и так выиграем, а вы приедете и раскатаете соперника...

- Если бы так было, мы бы всех раскатывали. Показывали свой бюджет и раскатывали, но надо чем-то раскатывать.