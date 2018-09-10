Баррикады в Москве: как Россия вышла на митинги против власти 3 10.09.2018, 7:55

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Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Протест в столице РФ продолжается до сих пор.

Акции против пенсионной реформы, организованные Алексеем Навальным, прошли в 82 городах России, только в четырех из них они были согласованы с местными властями: в Чебоксарах, Кирове, Кургане и Березниках. Перед началом митингов были задержаны десятки сотрудников штабов Навального. В некоторых городах выступления прошли спокойно, в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске — достаточно бурно: там были серьезные столкновения с полицией и избиения протестующих, сообщает «МБХ-медиа».

На Дальнем Востоке крупнейшие митинги прошли во Владивостоке и Хабаровске. В первом на акцию вышло около 500 человек. Мероприятие прошло достаточно мирно: митингующие беспрепятственно прошли шествием по городу. Задержаны были 6 человек. Такой же сценарий был и у акции в Хабаровске, но задержанных было в два раза больше, а задержания жестче.

Самая спокойная акция в восточной части страны прошла в Иркутске. Полиция только присматривала за двумя сотнями митингующих, никого не задерживала и даже не делала предупреждений. В Омске, Томске, Красноярске, Кемерово и Новокузнецке на несанкционированные акции пришло около тысячи человек: в городах прошли шествия, участники несли баннеры, плакаты и выкрикивали традиционные лозунги. Больше всего задержаний было в Омске, среди 43-х задержанных были пожилые люди, которых грубо тащили в автозак.

Самая горячая акция в восточной части России прошла в Новосибирске. Сторонники Навального начали собираться за час начала митинга. Тогда же задержали координатора штаба Навального Сергея Бойко. Когда на площади собралось около двух тысяч человек, участники двинулись шествием до ОВД, куда отвезли Сергея Бойко. Шествие длилось около получаса. Около ОВД путь им перегородили «космонавты», заодно заблокировав движение автомобилей на дороге. Вскоре начались столкновения с полицией, в ход пошли дубинки и жесткие задержания. Через некоторое время под аплодисменты протестующих значительная часть ОМОНовцев покинула место событий. По данным ОВД-инфо, несмотря на агрессивное поведение полиции, задержаны только 10 человек.

На согласованной акции в Кургане шествию сторонников Навального возмутились празднующий свой ежегодный праздник «танкисты».

В Екатеринбурге акция прошла под дождем. Около полутора тысяч человек со своим бывшим мэром Евгением Ройзманом устроили шествие в центре города. Столица Свердловской области — лидер по количеству задержанных на региональных акциях — 123 человек. Ройзман пытался сопроводить задержанных до ОВД, но полиция вывела его из автозака. В соседнем Челябинске акция прошла похожим образом, но задержанных было гораздо меньше.

Всем, кто вышел сегодня - респект и уважение. Особннно молодым.

А старшим хочу сказать -молодые вынуждены подставляться и выходить за нас, потому, что мы не выходим. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 9 сентября 2018 г.

В городах Поволжья и Центральной России на митинги пришло от 500 до полутора тысяч человек. Практически во всех городах прошли шествия по центральным улицам. Выдающимися на этом фоне выглядят шествия в Ярославле, Самаре и Нижнем Новгороде, где люди прошли по пешеходным улицам. В Нижнем шествие удалось завершить у Кремля спокойным митингом по принципу открытого микрофона. Известно всего об одном задержании. В Самаре акция прошла чуть жестче: протестующие выходили стенка на стенку с полицией. «Это было невероятно! Мы прошли больше 7 километров, такого Самара еще не видела. Обошлось практически без задержаний — с произволом сотрудников полиции столкнулись всего 3 человека», — пишет самарский штаб Навального.

Мирно прошел митинг в Саратове: «Респект саратовской полиции! Вели себя вежливо и не препятствовали прохождению колонны! Регулировщики на перекрестках останавливали транспорт, чтобы люди беспрепятственно могли пройти», — пишет участник акции.

Жестко полиция вела себя в Краснодаре. Штаб Навального сообщил о более чем 100 задержанных. Больше всего членов его штаба задержали накануне там же.

В Ростове-на-Дону пришли несколько сотен человек. Когда организаторов митинга задержали, часть протестующих двинулась за ними в ОВД.

Санкт-Петербург, как и в прошлый раз, не уступал Москве по численности митингующих. Питерцы традиционно были смелее остальных россиян: устроили шествие от Финляндского вокзала через центр города, в том числе по проезжей части, прорывали блокаду полиции. Также, как обычно, особо агрессивно вели себя там правоохранители — избиения, грубые задержания протестующих, в том числе пожилых и подростков. По данным «Фонтанки» задержаны не менее 500 человек.

Петербург прямо сейчас! pic.twitter.com/HZGjhQCFE6 — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 9 сентября 2018 г.

Московские протестующие обычно осторожнее питерских: держатся на тротуарах, колонны переходят улицу только на зеленый цвет, лишь 5 мая на несколько минут протестующие перекрыли движение по Страстному бульвару. В этот раз в Москве масштаб митинга был далек от рекорда 26 марта прошлого года, но не уступал последней акции, организованной Навальным 5 мая. Полиция с самого начала проводила точечные задержания и не давала митингующими выйти на Тверскую, перекрытую в честь Дня города. Через пару часов после начала акции, протестующие разделились на несколько групп и двинулись по тротуарам и пешеходным улицам в сторону Кремля. Здесь полиция начала вести себя агрессивно: гналась за людьми, устроила давку, выхватывала отдельных людей и забивала дубинками.

На Хитровской площади протестующие даже начали строить некое подобие баррикад.

На Хитровской площади в Москве протестующие перекрыли дорогу строительными мешками. Видео: прислал читательhttps://t.co/kfEMVXuSFl pic.twitter.com/IEuUe9M8af — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 9 сентября 2018 г.

Точных данных о количестве задержанных полицией на митингах по всей России пока нет. На момент написания статьи «ОВД-инфо» знало о 839 задержанных. В Москве несколько десятков протестующих до сих пор остаются на Пушкинской площади.