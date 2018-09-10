Правитель Молдовы Додон прокомментировал ДТП со своим участием 1 10.09.2018, 7:59

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Грузовик выехал на встречную полосу движдения.

Молдовский президент Игорь Додон подтвердил факт ДТП во время которого его автомобиль столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу движения, сообщает nv.ua.

По его словам, в результате аварии ни он сам, ни его семья серьезно не пострадали.

"Все в порядке, у меня и моей семьи, обошлось без тяжелых травм. Будьте внимательны и берегите себя и своих близких", - написал Додон у себя в Facebook.