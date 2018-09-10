Видеохит: Индус установил рекорд по разбиванию орехов 1 10.09.2018, 8:20

Предыдущий рекорд принадлежал жителю Пакистана.

В Книгу рекордов Гиннесса попал индиец Навин Кумар, который разбил головой максимальное количество грецких орехов за одну минуту. Об этом сообщает Fox News (перевод – korrespondent.net).

На видеозаписи в Youtube, которую с момента публикации 4 сентября посмотрели уже более 65 тысяч раз, видно, как рекордсмен разбивает 217 орехов, выложенных рядами.

Навин Кумар живет в городе Неллор в индийском штате Андхра-Прадеш.

Предыдущий рекорд по разбиванию орехов головой принадлежал пакистанцу Мохаммаду Рашиду, который расколол 155 грецких орехов за минуту.