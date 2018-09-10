Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией 10.09.2018, 8:23

Эрдоган готовит наступление на курдские отряды самообороны.

Вооруженные силы Турции продолжают переброску своей военной бронетехники поближе к сирийской границе.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

Как отмечается, в воскресенье, 9 сентября, очередная колонна прибыла в приграничную провинцию Хатай.

Бронетехника будет распределена между подразделениями, которые уже сконцентрированы на границе с Сирией в районе Хасса.

Ранее сообщалось, что Турция начала подготовку к очистке северных районов Сирии от курдских отрядов самообороны, сражающихся при поддержке США против террористов ИГ и сил режима Башара Асада.

В свою очередь Дамаск при поддержке Москвы готовит наступление на последний анклав сирийской оппозиции в провинции Идлиб.