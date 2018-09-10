Турция концентрирует военную технику на границе с Сирией
- 10.09.2018, 8:23
Эрдоган готовит наступление на курдские отряды самообороны.
Вооруженные силы Турции продолжают переброску своей военной бронетехники поближе к сирийской границе.
Об этом сообщает агентство Анадолу.
Как отмечается, в воскресенье, 9 сентября, очередная колонна прибыла в приграничную провинцию Хатай.
Бронетехника будет распределена между подразделениями, которые уже сконцентрированы на границе с Сирией в районе Хасса.
Ранее сообщалось, что Турция начала подготовку к очистке северных районов Сирии от курдских отрядов самообороны, сражающихся при поддержке США против террористов ИГ и сил режима Башара Асада.
В свою очередь Дамаск при поддержке Москвы готовит наступление на последний анклав сирийской оппозиции в провинции Идлиб.