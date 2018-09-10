Брестчанин: Из-за царящей разрухи такое чувство, что война не закончилась 1 10.09.2018, 8:34

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Как белорусы ведут неравный бой с ЖКХ.

По ул. Советской, 55 в Бресте из жильцов, которые при последнем ремонте подъезда складывались на краску, в живых осталось двое, пишет «Брестская газета».

Трещины на ценности

Как свидетельствует табличка на доме №55 по ул. Советской в Бресте, он построен в начале прошлого века, является историко-культурной ценностью и находится в составе исторического центра города. Его жильцы сообщили корреспонденту «БГ», что в 1964 году в доме сделали надстройку, после чего из одноэтажного он превратился в трехэтажный. Лет 8 назад приводили в порядок фасад здания, делали кровлю, но подъезда при этом не коснулись. Хотя в ту пору речь велась, что и его тоже отремонтируют. Но слова так и остались только словами…

«У нас вообще в то время происходили нашествия бомжей на подъезд, – рассказали жильцы. – Они здесь ночевали, выпивали, опорожнялись. Помощи тогда не дождались ни от кого. С проблемой справились сами: провели собрание и скинулись на домофон».

После того как его установили, подъезд стал закрываться и бомжей не стало. Но сейчас здесь другая напасть: внутри подъезд покрылся трещинами.

«Со стороны Советской вид у дома, вроде, приличный, а то, что во дворе и в подъезде, коммунальные службы не интересует, – считает владелец квартиры №11 Владимир Александрович. – Как говорится, губы накрасили, а попу не подмыли».

Ремонту подъезда более четверти века

В квартире №6 дома №55 по ул. Советской Нина Ивановна проживает с 1974 года. По ее словам, последний ремонт подъезда в доме был более 25 лет назад.

«Но и тогда нам самим пришлось покупать краску, а рабочие лишь покрасили и побелили стены и потолок, – поделилась воспоминаниями она. – Те жильцы, которые складывались на краску, ушли в мир иной. В живых остались только я и еще один сосед».

По словам Нины Ивановны, красивый козырек над входом в подъезд разбили строители, когда делали кровлю дома.

«Что-то сверху сбросили тяжелое, вот он и разломался, – утверждает она. – Мы в домоуправление жаловались, оно потом и установило эту пародию».

Старейший жилец дома указала на еще одну проблему. Имея водонагревательные колонки, казалось бы, горячую воду можно получать всегда.

«Но фактически я живу без горячей воды, – констатировала женщина. – Часто, особенно в часы пик, не бывает необходимого напора воды. Допустим, голову помыть соберешься, так либо мой холодной, либо чайник грей».

Жильцы поминали допотопные коммуникации дома, сплошную ржавчину и гниль в трубах, плохо греющие в некоторых квартирах батареи, перила, к которым «прикоснуться противно», электричество в подъезде, горящее либо только сверху, либо лишь снизу.

«Вызываем электрика из ЖЭСа, чтобы свет наладил, а он у нас спрашивает, мол, и как ему в этих проводах разобраться», – рассказывают люди.

А ла гер ком а ла гер?!

До обращения в редакцию «БГ» жильцы предприняли попытку самостоятельно добиться наведения порядка в подъезде и на дворовой территории. Они собрались и выявили основные проблемы. Уполномоченным действовать от лица всех избрали бывшего военного, владельца квартиры №11 Владимира Александровича. Он составил письмо, которое подписали жильцы дома, и отправил его в ЖЭС-4.

Горожане просили отремонтировать подъезд, установить защитные короба на электропроводах высокого напряжения, заменить почтовые ящики, которым более 50 лет, и погнутый козырек подъезда. Также – привести в соответствие с санитарными и градостроительными нормами дворовую территорию, где нет дороги, тротуара, мест досуга для пожилых людей и детей, а отмостку дома разрушают растущие на ней деревья. Они предлагали убрать с их двора общественную стоянку, а парковочные места закрепить за жильцами.

В полученном ими ответе сказано, что текущий ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков может быть выполнен силами ЖЭС-4 «только за счет средств жильцов». Электропроводка телефонных линий и ТВ будет приведена в порядок в срок до 31 августа текущего года. Комплексное благоустройство придомовой территории в ближайшее время не планируется. Со стороны пл. Свободы будет установлен знак «Въезд запрещен».

«Мы получили отписку, – считает Владимир Александрович, и с такой его оценкой соглашаются другие жильцы. – Никто из ЖЭСа здесь так и не появился. Тогда моя супруга Ирина сняла нашу страшную дворовую территорию с травой по колено на видео и выложила в YouTube, адресовав госконтролю. Траву скосили, и все… тишина! Мы живем в XXI веке, но из-за царящей в доме и во дворе разрухи такое ощущение, что война не закончилась».

По словам Нины Ивановны, из-за дождей скошенная лишь местами трава во дворе стала гнить: «Такая вонь стояла, вот только недавно ее вывезли!»

Жилец кв. №6 дома по ул. Советской 55 Нина Ивановна: «Когда-то в нашем дворе, как и во многих в центре города, стояли сараи. Снесли их много лет назад, но так и оставили, не убрали фрагменты от их фундаментов. Асфальт во дворе, не такой, чтоб очень кучерявый, но все же был. Только там же копают постоянно все, кому не лень, а потом не зарывают все толком, оставляя после себя сплошное свинство. А еще в нашем дворе была замечательная скамейка, до сих пор забыть ее не могу. Наверное, она еще из-за польского часу. Своей формой она напоминала букву Г. Металлическая часть была ажурной, растения на ней всякие, виноград. Очень уж красивой она была, а потом вдруг куда-то исчезла».

Исключительно за счет жильцов

Корреспондент «БГ» с письмом жильцов и ответом ЖЭС-4 отправилась на аудиенцию к начальнику КУП «ЖРЭУ г. Бреста» Игорю Годуну.

Он ответил, что в доме, где имеются трещины на лестничных площадках, ремонт подъезда, как и замена почтовых ящиков осуществлялся исключительно за счет жильцов. Дескать, при желании они должны обратиться в ЖЭС письменно, после чего будет составлена «дефектовка». А после окончания работ оплата за ремонт будет включена жильцам в жировки.

«И никак иначе! – подчеркнул Игорь Годун. – Другого подхода к ремонту подъездов законодательно не предусмотрено. Не имеет никакого значения, когда там проводился последний ремонт. Конкретных сроков, после истечения которых должен проводиться ремонт подъездов, на сегодня не установлено».

Начальник ЖРЭУ сказал, что ЖЭС продолжит работу по установке коробов на электропроводке: «Это слаботочные линии, провода, которыми занимается «Белтелеком». К сожалению, ЖЭС должен на них десятки раз наехать, прежде чем они придут и приведут линии в порядок. Мы их заставим это делать!».

По его словам, если в техническом паспорте дома есть козырек над подъездом, значит, его приведут в порядок, если в этом есть необходимость. Но не потому, что кому-то хочется.

Но если окажется, что в техпаспорте козырька нет, то в этом случае его просто должны снести.

«Дворовую территорию привести в порядок в соответствии с санитарными и градостроительными нормами», – читает начальник ЖРЭУ и оценивает прочитанное: «Ужас, насколько люди научились-то словами бросаться!».

Игорь Годун пояснил, что в текущем году ЖРЭУ проводило комплексное благоустройство только трех дворовых территорий.

«Это все деньги, которые были выделены, – сообщил он. – Если такая возможность будет, значит, со временем мы, возможно, и приступим к комплексному благоустройству этого двора. По крайней мере, в этом году однозначно его не будет. Сказать, что будет в последующие, я не могу. Не готов к этому разговору, поскольку планы еще не сверстаны. Если на следующий год будут выделены ассигнования, рассмотрим этот вариант».

По поводу парковки чужих авто во дворе начальник ЖРЭУ ответил: «Земля не частная собственность жильцов дома, она общего пользования. Законных оснований для закрепления парковочных мест за жильцами дома нет. У жильцов и арендаторов равные права».