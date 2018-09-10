Уход Путина: как будет уничтожена экономика России 2 Иван Яковина, «Новое время»

10.09.2018, 8:40

5,628

В конечном итоге российской элите придется выбирать из двух вариантов будущего.

Британцы все-таки нашли подозреваемых в попытке убийства бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии Скотленд-Ярда, преступниками оказались коллеги жертвы по старой работе – сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России.

Осень только началась, а мир уже сотрясают замечательные истории.

Британская полиция считает, что имена эти вымышленные, хотя паспорта у исполнителей покушения были подлинными. В пользу того, что личности фейковые, свидетельствуют данные из самой России. Паспорта эта парочка получала одновременно – их номера отличаются на одну цифру. Ну а главным свидетельством того, что Петров и Боширов – это фальшивки, стало полное отсутствие информации о них в интернете. При том, что оба выглядят как типичные мелкие гопники, ни у одного, ни у второго нет аккаунта ВКонтакте! По нынешним временам это просто уму непостижимо. Особенно в России, чье население поголовно вываливает ВКонтакт все детали своей несчастной жизни.

Я лично практически не сомневаюсь, что это, действительно, сотрудники российских спецслужб. Не уверен, правда, насчет ГРУ – в российской армии офицерам негласно запрещено носить бороды, а у Боширова борода имеется. Но премьер-министру Терезе Мэй, которая сказала, что это ГРУшники, конечно, виднее.

Как вы уже, наверное, слышали в новостях, россияне распылили "Новичок" на дверную ручку Скрипалей, а флакон с веществом, замаскированный под духи, выбросили. Что было далее, все точно знают. Мне в этой истории больше всего нравится тот факт, что британцы все-таки нашли подозреваемых. Очевидно, что это было очень сложно. На поиски ушло полгода, преступление произошло еще в марте. Тем не менее, следователи справились.

Теперь весь мир обладает достаточными доказательствами того, что российское государство руками своих агентов не только пыталось убить двух людей, но и убило третьего! Совершенно ни в чем не виноватую женщину по имени Дон Стерджесс. Летом она нашла флакон с "новичком", решила, что в нем духи, брызнула на себя и почти сразу же умерла.

Прямые доказательства причастности России к этому убийству и попытке убить Скрипалей означают, что Владимир Путин применяет химическое оружие на территории стран НАТО. Поскольку это оружие массового поражения, речь идет о государственном терроризме против Великобритании. Именно этим некоторое время занимался, например, полковник Муаммар Каддафи. Судьба его потом, правда, сложилась довольно печально.

НАТО сейчас, конечно, не будет бомбить Кремль. Все-таки у Путина чуть больше военных возможностей, чем у Каддафи. Но у Запада есть другие возможности ответить. В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Этот законопроект официально называется "О защите от агрессии Кремля", но в реальности более верным названием было бы "Об уничтожении российской экономики".

Он одним махом разбирает на атомы банковскую, финансовую и нефтегазовую отрасли российской экономики, и фактически банкротит государство РФ. Там предусмотрены настолько серьезные меры, что даже американский Минфин попросил их немного смягчить, чтобы падающая российская экономика не навредила окружающим странам.

Американские законодатели некоторое время сомневались: а стоит ли прямо уничтожать всю эту путинскую систему? Хаоса в ядерной державе они не хотят. Но сейчас, получив доказательства применения Россией химического оружия против Великобритании, американцы долго не будут раздумывать.

Теперь уже любому ясно, что Путин окончательно съехал с катушек, если отправляет своих убийц травить людей "Новичком" аж в Великобританию. Все-таки нужно какие-то негласные правила соблюдать даже при шпионских операциях. Но, как говорят в определенных кругах, Путин "пошел по беспределу". Это был его выбор. Наверное, он думал, что британцы виновных не найдут и отвечать за преступление не придется. Но они нашли. И теперь отвечать придется. Причем не только Путину, но и всем его боярам, в чьих руках находится российская экономика. Очень скоро они останутся без своих миллиардов.

А американцы тем временем уже не намекают даже, а четко дают понять этим самым боярам: ребята, если хотите сохранить свои капиталы, если хотите сохранить доступ на Запад для себя и своих детей, то кидайте своего президента. По сути дела, им предлагают провести переворот в Кремле. Несколько дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично и официально пожаловался, что США вербуют крупных российских бизнесменов, чтобы те начали работать на Вашингтон.

В этом контексте фигурировал Олег Дерипаска, который, вроде как, отказался от сотрудничества с американцами. Результат известен – США запустили против него санкции, и за один день он потерял несколько миллиардов долларов. Его компания "Русал" оказалась за шаг от банкротства. Фактически, Дерипаска потерял почти все, ради чего без устали работал и воровал всю свою жизнь.

Дерипаска стал примером, на котором США показали, что будет с теми российскими боярами, кто откажется от сотрудничества с ними. Ни на секунду не сомневаюсь, что часть из этих бояр уже сама прибежала к американцам, предлагая свои услуги. Эти люди обычно любят деньги больше, чем что-либо в этом мире. И уж точно свои капиталы им намного ближе, чем Владимир Путин.

Сам российский президент сейчас начнет себя очень неуютно чувствовать. На каждой встрече с олигархами, генералами, министрами и губернаторами он будет думать: "Так.... кто же из них меня уже предал, а кто все еще остается верным?". От таких мыслей запросто может развиться тяжелая паранойя. Кстати, знаете, как решил эту проблему поминавшийся выше Каддафи? Он создал себе персональную женскую гвардию, которая его день и ночь охраняла. Кроме этих женщин никто к нему не подходил даже. Интересо было бы посмотреть на что-то подобное и у Путина.

Но в любом случае можно с уверенностью сказать, что сейчас, после успешного расследования дела о попытке убийства Скрипалей, американцы все-таки примут очень жесткие санкции. А после этого быстро пойдет обратный отсчет существования российского режима в нынешней его форме. В конечном итоге российской элите придется выбирать из двух вариантов будущего.

Первый – это уход Путина, возвращение бояр и их капиталов в мировой, прежде всего, западный контекст. Второй вариант – сохранение Путина, тотальная изоляция элиты внутри России и ее отказ в пользу царя и государства от любых капиталов и вольностей. Я думаю, российские олигархи все-таки выберут первый вариант. Объяснение простое: южный берег Франции для них намного милее, чем южный берег Крыма.

Иван Яковина, «Новое время»