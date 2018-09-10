«Женщины, встаем! Там наши дети!»: как протестовали в Екатеринбурге 2 10.09.2018, 8:48

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За один день полиция потеряла доверие жителей города.

Выборы в гордуму Екатеринбурга, «список Тунгусова», «криминал рвется во власть» — горожане, забудьте вы про это! Сегодня в городе случилось нечто поважнее, пострашнее даже. Хрупнула очень тонкая, но важная материя. Ее размесили в труху казенными сапогами и дубинками. Я говорю о сохранявшемся до сих пор уважительном отношении между городским сообществом и полицией. На то, как массово «винтят» на несанкционированных митингах, жители Екатеринбурга раньше только смотрели по телевизору, но сегодня увидели воочию. Больше сотни участников митинга задержаны и отвезены в городское управление полиции. После этого ни один екатеринбуржец больше не сможет сказать: «У такого не бывает, наша полиция «винтилово» не устраивает», пишет znak.com.

Еще утром о печальном исходе дня ничего не намекало. Тема № 1 была — выборы в гордуму Екатеринбурга. Над городом светило солнце, журналисты ездили вслед за политиками и чиновниками по избирательным участкам, снимая репортажи, как голосуют они и как голосует народ. Ничего не предвещало, что с 14:00 главным пунктом информационной повестки станет малочисленный митинг против пенсионной реформы, который на площади Кирова собрался проводить штаб Алексея Навального.

Министерство общественной безопасности Свердловской области заранее заявило, что данная акция в день выборов является предвыборной агитацией, что запрещено законом. Но в Екатеринбурге все привыкли, что даже несанкционированные акции, в отличие от других регионов, проходят без особых эксцессов. Вряд ли кто-то из пары сотен человек, пришедших на площадь Кирова, задумывался, что все закончится как-то необычно. Грузовики с бойцами ОМОН, расставленные по периметру, тоже никого не озадачили — «наши же парни не устраивают «винтилова»». Просто им так положено.

Первый звоночек прозвенел за полчаса до начала акции, когда пропал координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Юрий Кузьминых. Лишь позднее выяснилось, что он задержан и давал пояснения в отделе полиции № 10. Через несколько минут после начала несогласованной акции протеста на площади Кирова начались задержания. Первым автозаком в УМВД города на улицу Фрунзе увезли 12 человек, из которых пять по каким-то неведомым основаниям задержали даже не на самой площади, а рядом.

«Мы просто гуляли с женой, не участвовали ни в чем. К нам все равно подошли и попросили пройти в автобус», — через три часа у городского управления полиции рассказал свою историю молодой человек, представившийся Самедом Холодом. Свою супругу он дожидался еще около часа. Несмотря на возражения четы в отношении обоих были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Понятное дело, задерживали и тех, кто нарушал эти правила. Например, пришел на площадь Кирова с плакатами или тех, кто пытался модерировать мероприятие при помощи мегафонов. С площади Кирова увезли и экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Он не был там с самого начала. И потом сам проследовал в автозак, вступившись за кого-то из задерживаемых. Из городской полиции его вывела свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Больше не вывели никого, даже несовершеннолетних, которых умудрились задержать около 10 человек. Причем одного, насколько известно, пришлось везти не полицию, а в травмпункт.

«Это был несанкционированный митинг, — сказала Татьяна Мерзлякова. — Я считаю, что людям не следовало выходить на акцию в день голосования, когда их протест легко могли использовать в своих интересах любые политические силы. Возможны были провокации, которые привели бы к серьезным последствиям, вплоть до оспаривания результатов выборов в Екатеринбурге», — отметила после посещения полиции уполномоченный по правам человека. Кажется, размаха случившегося она на тот момент еще не осознавала.

После отъезда Мерзляковой на улицу Фрунзе доставили еще как минимум четыре автозака с задержанными. Если на середину дня их количество равнялось пяти десяткам, то ближе к вечеру стало ясно — задержанных более сотни, и это самая большая подобная цифра за всю историю современного Екатеринбурга. Задержанных везли от Главпочтамта, через который протестующие пытались идти на Октябрьскую площадь к облправительству, чтобы там устроить митинг. Их везли и с самой Октябрьской площади. Первым там, к слову, задержали молодого человека, шедшего с флагом России. Этот самый флаг у бедолаги упал и был затоптан сотрудниками. Потом его достали из городской пыли и запихнули под мышку задержанному. Видимо, в качестве вещдока.

Все, что творилось, выглядело по меньшей мере омерзительно. Закованные в бронежилеты, с касками на голову и дубинками в руках бойцы ОМОН «Росгвардии» и сотрудники ППС полиции бегали по парку возле драмтеатра за разбегающимися от них протестующими. Задерживали всех, кто попал под руку. Протестующий это или просто прохожий, особо не разбирались. Таким образом в автозак попал руководитель турклуба УрФУ, преподаватель этого же вуза Алексей Малыгин. Слова мужчины, что он просто гулял по набережной городского пруда и не участвовал ни в каком митинге, никого не интересовали. Тех из задержанных, кто не шел сам, в автобусы в буквальном смысле слова заносили.

Хорошо видно было, что руководят этими задержаниями люди в штатском. Просто показывают пальцем на подозрительного им человека — и его тут же хватают. Причем подозрение этих людей в штатском вызывали не только люди внутри оцепленного периметра, но и те из зеваки, кто был снаружи и пытался снимать происходящее на свой смартфон.

Первых задержанных начали отпускать около 15:00. «Слава богу, что в числе первых взяли. Иначе сколько там сидеть бы пришлось?», — рассказал Znak.com Борис Лившиц. Он дал сфотографировать свой протокол, выписанный по статье 20.2 КоАП и рассказал, как полиция работает с задержанными. Оказалось, что всех держат в тех самых автозаках. Выводят маленькими группами в подвал управления. Там фотографируют, записывают данные личности, берут объяснения и вписывают протокол об административном правонарушении. «В целом ведут себя корректно, чистая бюрократия», — отметил Лившиц.

«Акция несанкционированные, поэтому полиция проводила задержания. Я не знаю количество задержанных пока. Но я буду держать на контроле, как обещаются с задержанными, чтобы не было никаких злоупотреблений. Уверен, эксцессов не будет», — заявил примерно в это же время на брифинге свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Через некоторое время внутрь городского управления полиции прошел его представитель, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Незадолго до его появления у здания УМВД едва не случилось еще одного массового задержания. Приехавшие с Октябрьской площади бойцы ОМОН принялись было гонять по дворам непойманную там же молодежь, пришедшую к полиции поддержать своих сидящих в автозаках товарищей. Путь спецназу на этот раз преградили родители задержанных. «Женщины, давайте, встаем! Там же наши дети!», — прозвучал призыв, и матери встали плечом к плечу, заблокировав тротуар возле полицейского КПП.

Бойцам ОМОНа пришлось обходить их по газону и проезжей части. Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!». «Вам не стыдно, защитнички?! Мы же вас кормим, а вы чем занимаетесь, с кем воюете?». «Чтобы у Путина ноги так болели как у меня после рабочей смены, еще пять лет я должна ему работать!».

Кто-то проходил с каменным лицом, кто-то — потупив глаза. Пара человек в форме попытались даже вступить в диалог с родительницами. «Ну что вы накинулись, женщины? У нас приказ же! Я в Чечне, в конце концов, за вас кровь лил», — извиняющимся тоном начал было двухметровый подполковник. «Слушай, я тоже в Чечне была, наших ребят из-под пуль вытаскивала на себе. А теперь мой ребенок там у вас сидит, за что? Просто за слово свое, за мнение?», — ответила ему одна из матерей.

Периодически группами по нескольку десятков человек к управлению пытались вернуться подростки. Осмелев от родительской поддержки, они то и дело пытались скандировать: «Позор! Позор! Позор!». Или: «Свободу! Свободу! Свободу!». Пару раз даже вспомнили «Трех мушкетеров»: «Один за всех и все за одного!». Урезонить их пытался замначальника городского УМВД, подполковник Владимир Мильков. Он явно был на взводе от происходящего и ринулся в толпу молодежи разговаривать один. Молодежь в очередной раз разбежалась. Едва подполковник ушел, подростки вернулись. Кто-то даже пытался крикнуть: «Путин — вор!». Но тут уже не выдержали родители: «Ребята, идите домой»!

Примерно через час-полтора замерзшая молодежь начала расходится. Бойцов ОМОН завели за ограду. «Поперся на митинг, блин. И я-то не доживу до пенсии, не то что он», — поделилась с корреспондентом Znak.com мать задержанного на митинге 14-летнего Артема Ч. из Верхней Пышмы. Как оказалось, ее сына взяли вместе с одноклассником Ильей М. Родительнице пришлось ждать свое чадо у здания полиции около полутора часов. У кого-то найти своего отпрыска получалось найти не сразу. «Девушка, моего несовершеннолетнего ребенка забрали ваши сотрудники, а вы не знаете где он сейчас находится?», — пытался рядом со мной выяснить в дежурной части нужную информацию отец еще одного мальчика.

Не обошлось без курьезов. В какой-то момент собравшиеся у КПП мамаши кинулись к группе молодых людей в гражданке, пытавшихся пробраться мимо них к выходу. «Мы с работы», — ответил было один из них. Как оказалось, это ровно те самые сотрудники, которые давали указания бойцам ОМОН, кого задерживать на протестной акции. «Хорошо поохотились, не стыдно вам?!», — тут же понеслись возмущенные выкрики. Потупившись, люди в штатском скрылись в ближайшем дворе. Вслед им неслось уже про льготные пенсии и про то, что «сил вас больше нет кормить всех».

Впрочем, среди задержанных сегодня оказались не только и даже не столько подростки. На 90% это совершенно обычные взрослые люди, пришедшие выразить свое несогласие с пенсионной реформой. Хватали даже людей пенсионного возраста. Одному из задержанных к управлению полиции пришлось потом вызывать скорую помощь. Другому жена принесла лекарства — «он хроник, ему нельзя без них». В автозаках оказались также несколько журналистов, работавших на освещении протестной акции. Это корреспондент портала 66.ru, Дмитрий Антоненков и корреспонденты E1.Ru Сергей Панин и Дмитрий Емельянов. (Позднее журналисты Екатеринбурга обратились по этому поводу с открытым письмом руководству ГУ МВД.)

Из всех правозащитников внутрь управления удалось пройти только члену Общественной наблюдательной комиссии Вячеславу Башкову. Он принес задержанным пакеты с водой. Двух других членов ОНК, Ольгу Вековшинину и Сергея Зыкова, туда уже не пустили. Сколько полиция будет отрабатывать всех, кого сегодня задержали из-за несогласованного протеста, не известно.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области сложившуюся ситуацию на момент подготовки репортажа не комментировали.

В частной беседе высокопоставленный сотрудник главка признался, что после сегодняшнего дня у него «на душе кошки скребут». При этом, однако, он подчеркнул, что полицейские не действовали «сами по себе». «Пойми, мы люди подневольные. У нас приказ, который мы обязаны выполнить. В конце концов, не полиция же отказалась согласовывать этот митинг. Наша задача предотвратить нарушение общественного порядка», — пояснил мой собеседник. Решение штаба Навального проводить протестную акцию несмотря на отсутствие согласования он назвал «подставой» и «провокацией». «Заранее же было понятно, что в день выборов реакция будет жесткой. Такое нельзя будет спустить на тормозах, но они все равно повели людей», — заявил собеседник.

Может и так, зато теперь мы четко знаем — в Екатеринбурге тоже умеют «винтить». На моей памяти последний раз свердловский ОМОН действовал так жестко в апреле 1998 года. Тогда дубинками разогнал 5 тыс. студентов, пришедших к областному правительству выразить несогласие с намерением федеральных властей сделать высшее образование платным. Тоже тогда действовали по приказу и, в конце концов, оказались крайними.