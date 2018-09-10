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Названы самые подготовленные к новой промышленной революции страны

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  • 10.09.2018, 8:58
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Данные опубликовал всемирный экономический форум.

World Economic Forum (WEF) опубликовал отчет о самых подготовленных странах к новой промышленной революции.

Как передает The Manufacturer, в него вошли 25 государств, пишет nv.ua.

Всего же в исследовании изучался потенциал 100 стран.

Лидером по критерию развитости производственных сил названа Япония, в то время как США сможет лучше всех осуществлять вложения капитала в 4-й промышленной революции.

Согласно рейтингу, эти страны находятся в наилучшей позиции к новому витку развития технологий и смогут быстро перестроить свои производственные системы.

Кроме того, отмечается, что на вошедшие в рейтинг 25 стран уже приходится более чем 75% промышленной добавочной стоимости в мире.

Исследование Future of Production Report 2018 подготовлено совместно с A.T. Kearney.


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