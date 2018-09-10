Как РЭП освободил сироту от выплаты более $2 тысяч за неявку по распределению 1 10.09.2018, 9:08

Фото: praca-by.info

Колледж предоставил в суд бумаги со странными подписями.

Суд Речицкого района отклонил иск колледжа из-за того, что были пропущены сроки исковой давности: колледж потребовал деньги с выпускника спустя пять лет. Решение было оглашено 7 сентября 2018 года, сообщает praca-by.info.

Интересы вступившего в РЭП Вячеслава Горленко представлял правовой инспектор по Гомельской области Леонид Судаленко:

– Первое, что хочу отметить: колледж должным образом не направил выпускника на распределение. Вячеслав Горленко в суде отрицал факт своих подписей под документами. Признал только свою подпись за получение диплома, а за получение направления на распределение – нет. Подписи в ведомости, которые предоставил колледж, он оспорил: представил суду свой паспорт с образцом подписи, который получил в том же 2013 году. Подписи разнятся.

Также Леонид Судаленко отметил, что колледж распределил Вячеслава Горленко без учета Положения о распределении:

– Это положение обязывает колледж в распределении указать конкретно, где будет жить сирота. А его распределили без учета места жительства.

Самым важным моментом юрист называет то, что колледж пропустил срок исковой давности:

– О том, что выпускник не приступил к работе, им стало известно в январе 2014 года, когда колхоз прислал письмо. Представители истца на суде говорили: «Мы ждали, жалели, входили в ситуацию». В принципе, их можно понять. Но профсоюз РЭП помогал сироте. Изначально сумма его долга была 7 000 рублей, после пересчета уменьшилась до 4 188, а сейчас Вячеслав Горленко не должен ничего платить.

Леонид Судаленко добавил, что государство, одной рукой заботясь о сиротах, потом преследует их с громадными суммами за обучение:

– Я считаю, что надо четко прописать в законе: сироты подлежат освобождению от возмещения стоимости обучения. Если государство называет себя социально ориентированным и берет на себя нагрузку помощи сиротам до 23 лет, то оно не должно вменять такие огромные иски, даже если выпускник что-то неправильно сделал. Ведь один такой иск перечеркнет всю работу, которое государство вело с этим человеком, начиная с интерната. Вроде государство поставило плечо, заменило родителей – а когда он потерял статус сироты, то бьет по голове громадной палкой. Две тысячи долларов для парня, который работает официантом в пиццерии, - сумма неподъемная.

– Просто скажу, что профсоюз помогал и будет помогать каждому, кто обращается за помощью. Практика нашего профсоюза показывает, что в 95% случаев мы одерживаем победу, – добавил профсоюзный юрист.