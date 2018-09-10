«Я такое только в кино про фашистов видел» 6 10.09.2018, 9:13

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На акции протеста в РФ отца арестовали на глазах у маленькой девочки.

Пользователь Джаваншир Ахмедов опубликовал в Facebook видео ареста одного из участников акции протеста против повышения пенсионного возраста в Твери, сообщает gordonua.com.

Мужчина возле грузовика ОМОНа бросил другим протестующим плакат. Его скрутили силовики и затолкали в автозак.

При этом к машине с криками: "Папа, папа!" подбежала маленькая девочка. "Я такое только в кино про фашистов видел", – отметил пользователь, который выложил запись.

9 сентября в 82 городах России прошли акции против пенсионной реформы, которые анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Полиция активно задерживала и избивала их участников.

По последним данным, за участие в митингах в разных городах РФ было задержано более 1000 человек, в том числе 20 – в Твери.