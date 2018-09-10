Д’Артаньян Великого княжества Литовского 10.09.2018, 9:40

Большинству белорусов ничего не говорит имя Яна Раковского.

Между тем, этот импозантный модник возглавлял наш город в 30-е годы XVII века, пишет «Вечерний Брест».

«Видим на Яне Раковском короткую курточку-пурпуэн с завышенной талией, от которой вниз идут расклешенные полы. Куртка из гладкой коричневой ткани в тонкие красные полоски. Манжеты-раструбы рукавов украшены серебряными тонкими испанскими кружевами. Поверх пурпуэна с правого плеча свисает перевязь из золотого муара, вытканного мелкими золотыми или серебряными цветочками. Из такой ткани заказывали себе одежду представители высшей французской аристократии...» - таким Яна Раковского увидела кандидат исторических наук Ольга Попко.

Во время исследования коллекции живописи князей Витгенштейнов, собранной в 1830-1900 годы, ею был обнаружен портрет молодого мужчины в модных одеждах XVII века. Картина находилась в одной из музейных комнат дворца Шилингсфюрст в Германии - там, где хранится коллекция бывших владельцев Мирского замка. Имя указывало на происхождение Яна Раковского из Речи Посполитой.

Дальнейшие исследования показали: стройный, в щегольском костюме, «д'Артаньян» был брестским воеводой в период 1635-1638 годов. Должность воеводы в период Великого княжества Литовского - это уровень современного руководителя области.

Ольга Попко, из первых уст:

- Ян Раковский учился в Италии и Германии, начало карьеры связал с дипломатической деятельностью. Известно, что Раковский ездил в Англию, чтобы содействовать браку одной из английских принцесс с сыном короля. Возможно, успешность этой «сделки» помогла ему получить должность брестского воеводы. Этот красивый человек, говоривший на 3-4 иностранных языках, ходил по Бресту в одеждах, шитых по французской моде, на работу ездил на лошади... Глядя на его портрет, понимаешь, что наш город был европейским и совершенно современным для своего XVII века. Раковский - один из 28 воевод Бреста, и каждый из них был бы достоин хотя бы краткого упоминания в дни празднования 1000-летия Бреста. Можно было бы восстановить портреты воевод или каштелянов Бреста и разместить на плакатах по всему городу.

История Бреста сохранилась в документах просто великолепно. В Национальном историческом архиве только за период Великого княжества Литовского и Речи Посполитой хранятся свыше 150 томов документов различных учреждений Бреста и воеводства. Прекрасно сохранились книги магистрата - огромные тома с 1566 года до начала XIX века. Каждая книга магистрата содержит 700-800 страниц, в которых история Бреста очень подробно описана. Директор Национального архива в беседе со мной сказал, что Брест в архивных документах представлен очень богато, что является уникальным явлением для Беларуси.