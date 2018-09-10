закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 9:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Д’Артаньян Великого княжества Литовского

  • 10.09.2018, 9:40

Большинству белорусов ничего не говорит имя Яна Раковского.

Между тем, этот импозантный модник возглавлял наш город в 30-е годы XVII века, пишет «Вечерний Брест».

«Видим на Яне Раковском короткую курточку-пурпуэн с завышенной талией, от которой вниз идут расклешенные полы. Куртка из гладкой коричневой ткани в тонкие красные полоски. Манжеты-раструбы рукавов украшены серебряными тонкими испанскими кружевами. Поверх пурпуэна с правого плеча свисает перевязь из золотого муара, вытканного мелкими золотыми или серебряными цветочками. Из такой ткани заказывали себе одежду представители высшей французской аристократии...» - таким Яна Раковского увидела кандидат исторических наук Ольга Попко.

Во время исследования коллекции живописи князей Витгенштейнов, собранной в 1830-1900 годы, ею был обнаружен портрет молодого мужчины в модных одеждах XVII века. Картина находилась в одной из музейных комнат дворца Шилингсфюрст в Германии - там, где хранится коллекция бывших владельцев Мирского замка. Имя указывало на происхождение Яна Раковского из Речи Посполитой.

Дальнейшие исследования показали: стройный, в щегольском костюме, «д'Артаньян» был брестским воеводой в период 1635-1638 годов. Должность воеводы в период Великого княжества Литовского - это уровень современного руководителя области.

Ольга Попко, из первых уст:

- Ян Раковский учился в Италии и Германии, начало карьеры связал с дипломатической деятельностью. Известно, что Раковский ездил в Англию, чтобы содействовать браку одной из английских принцесс с сыном короля. Возможно, успешность этой «сделки» помогла ему получить должность брестского воеводы. Этот красивый человек, говоривший на 3-4 иностранных языках, ходил по Бресту в одеждах, шитых по французской моде, на работу ездил на лошади... Глядя на его портрет, понимаешь, что наш город был европейским и совершенно современным для своего XVII века. Раковский - один из 28 воевод Бреста, и каждый из них был бы достоин хотя бы краткого упоминания в дни празднования 1000-летия Бреста. Можно было бы восстановить портреты воевод или каштелянов Бреста и разместить на плакатах по всему городу.

История Бреста сохранилась в документах просто великолепно. В Национальном историческом архиве только за период Великого княжества Литовского и Речи Посполитой хранятся свыше 150 томов документов различных учреждений Бреста и воеводства. Прекрасно сохранились книги магистрата - огромные тома с 1566 года до начала XIX века. Каждая книга магистрата содержит 700-800 страниц, в которых история Бреста очень подробно описана. Директор Национального архива в беседе со мной сказал, что Брест в архивных документах представлен очень богато, что является уникальным явлением для Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич