Bild: Германия готова присоединиться к ударам по режиму Асада 10.09.2018, 9:43

Решение будет принято в случае применения диктатором химического оружия.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на фоне опасений относительно использования химического оружия в сирийской провинции Идлиб изучает возможность привлечения Бундесвера до ударов по режиму Башара Асада.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники (перевод – eurointegration.com.ua).

Так, фон дер Ляйен поручила изучить вопрос участия Германии в возможных ударах США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения ими химического оружия.

Однако, даже если министерство и одобрит план участия Бундесвера в ударах в Сирии, окончательное решение будет зависеть от ведомства канцлера.

Канцлер Ангела Меркель ранее исключила участие Германии в "военных действиях".

Как сообщалось, президент Сирии Башар Асад санкционировал использование хлора во время наступления на последний крупный оплот повстанцев – провинцию Идлиб.