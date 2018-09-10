Отберут или не отберут: наступает «момент истины» для залоговых авто в Беларуси 5 10.09.2018, 9:52

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Встанет ли наш суд на сторону наших граждан?

Этого момента мы ждали. Ждали и боялись одновременно, пишет abw.by.

Почему? Да потому, что от него во многом зависит судьба других автомобилей, приобретенных белорусами и находящихся в залоге у российских банков и финансовых учреждений. Сегодня в суде Фрунзенского района г. Минска будет вынесено первое решение по иску российского банка.

Термин "залоговый" появился в нашей автомобильной сфере меньше года назад, но сегодня одна лишь мысль о неведомом прошлом приобретенной за свои "кровные" машины заставляет владельцев судорожно вносить на сайте регистрации залогов Федеральной нотариальной палаты Российской федерации в поисковую строку VIN авто. Увидев результаты проверки, облегченно вздыхают не все.

После того, как журналисты abw.by первыми подняли тему такого изощренного способа мошенничества, к ним обратилось более сотни людей, на автомобили которых претендовали российские кредиторы. И все это время всех беспокоил только один вопрос: что дальше? Будут ли россияне требовать заложенное имущество? Как поведет себя белорусская сторона? И встанет ли наш суд на сторону наших граждан?

Ну что ж, дождались. 7 сентября 2018 года в 15.00 суд Фрунзенского района г. Минска приступил к рассмотрению искового заявления ООО "Русфинанс Банк" об истребовании залогового автомобиля из собственности простой, и что самое важное - многодетной семьи из Минска.

Пикантности ситуации добавляет и тот факт, что о "залоговых" автомобилях нынешние ответчики были наслышаны, поэтому в 2016 году за автомобилем они направились не куда-нибудь, а к официальному дилеру марки OPEL в Беларуси - салон "РМ-маркет". "Да, дороже - но надежней, и проблем зато не будет", - так объяснили свое решение Евгений и Алена.

Как впоследствии оказалось, на площадке салона работали банальные "перекупы". История начинается тут, мы о ней писали.

Многие тогда не смогли скрыть свое возмущение. Посудите сами: банк выдал кредит жителю Республики Мордовия (Россия), погрязшему в долгах и имевшему "за плечами" почти с десяток исполнительных производств. Российские приставы тщательно пытались найти хоть какое-то имущество этого должника, чтобы наложить на него арест и погасить его доги. Но увы, не нашли, поэтому банк обратил свой взор в Беларусь, на Евгения и Алену, теперешних собственников "залогового" автомобиля.

Банк намертво вцепился в заложенное имущество, и по его настоянию автомобиль был арестован определением суда Фрунзенского района г. Минска. А вскоре состоялось рассмотрение и самого иска.

К слову, рассказать суду было что.

Но сперва пришлось какое-то время потратить на изучение российского законодательства, чтобы ответить на первоочередной вопрос: "Почему российский банк отказался налагать арест и обращать взыскание на залог - кредитный автомобиль у себя, в России?". Ведь в самом договоре залога указано, что все споры, вытекающие из данного договора и связанные с ним, подлежат разрешению в суде Российской Федерации и по правилам общей подсудности этой страны. Не сразу, но ответ на этот вопрос я нашел: "Потому что шансов у кредитора обратить взыскание на залоговый автомобиль в самой России - ноль". В соответствии с ч.1 п.2 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога. Это означает, что покупатель такого имущества является добросовестным приобретателем, хотя это не отказывает банку в законном порядке наложить арест на свой залог и забрать его через суд.

А теперь "фишка" от редакции abw.by, которую журналисты заготовили таким шустрым ребятам, как специалисты "Русфинанс Банк".

Согласно ч.4 ст. 339.1 ГК РФ залогодержатель (в нашем случае ООО "Русфинанс Банк") в отношениях с третьими лицами (в нашем случае это Алена и Евгений, поскольку они не участники договора залога) вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога. Эта запись совершается в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. То есть доступным языком - залог должен быть зарегистрирован в реестре залогов, тогда у банка есть право что-то требовать с третьих лиц.

Не зря журналисты сразу же после обращения в редакцию Алены с Евгения оперативно направили их в ближайший населенный пункт России, которым оказался Смоленск, где они получили выписку из залогового реестра. В соответствии с официальными сведениями, предоставленными нотариусом Смоленского городского нотариального округа Российской Федерации, автомобиль наших героев в реестре залогов НЕ ЗНАЧИТСЯ. Таким образом, в соответствии с вышеуказанной нормой российского законодательства, у банка отсутствует само право на залог, раз уж банк не потрудился этот залог зарегистрировать. Эти аргументы мы изложили в возражениях на иск, которые Алена (как собственник авто, ответчик именно она) предоставила суду.

В этой части хочется отметить, что в России практика по подобным делам уже начала складываться: суды стали отказывать банкам в обращении взыскания на залог, если в отношении залога на момент приобретения автомобиля не было записи в реестре. Как правило, ответчиками в этих судах являлись наши соотечественники - белорусы. Проще говоря, суд взыскивает в пользу банка денежные средства по кредиту и обязывает эти средства уплачивать кредитополучателя, но залог, который уже находится у других лиц (добросовестных приобретателей) не изымает. Копии таких решений мы приложили к материалам судебного разбирательства.

Как видим, в России есть закон, который в случае признания человека добросовестным приобретателям, оставляет за ним имущество.

А у нас, в Беларуси, такого закона нет! Вспомним нашумевшее дело минского "Автокомпанисэвэн", когда автомобили по решению судов сотнями изымались у вполне себе добросовестных приобретателей, купивших машины в белорусском автохаусе, и возвращались их первоначальным владельцам, с которыми автохаус не рассчитался по договору.

Понятно, что спорное имущество делением клеток размножаться не способно, и если удовлетворяешь интересы одного (добросовестного приобретателя), то ущемляешь интересы другого (собственника авто), и от этого никуда не деться.

Но ситуация ситуации – рознь. Одно дело, когда авто угнали, продали, нашли и затем вернули первоначальному владельцу. И совсем другое, когда, как в нашем случае, банк выдал кредит сомнительному лицу, не удосужился в законном порядке не только зарегистрировать сам залог, но и проверить должным образом наличие у кредитополучателя предмета залога. Странно, ведь банк, как никто другой, заинтересован в сохранности своего имущества и должен перестраховаться несколько раз, выдавая в долг деньги . Но не в нашем случае. Банк не сделал, казалось бы, простых вещей. А почему не сделал? Остается только гадать: уж нет ли тут умысла? Поэтому и подался он в суд наш, белорусский. И уж наверняка эти банкиры знают, что даже при признании в Беларуси гражданина "добросовестным приобретателем", это не гарантирует ему прав на приобретенное им имущество и оставление этого имущества за собой.

Поэтому рассмотрения дела в белорусском суде все ждали с особой тревогой.

Алена очень волновалась. Пришлось даже шепотом подсказать ей, в чем заключается непонятый ею вопрос судьи Фрунзенского района г. Минска. От судьи этот факт не ускользнул, и я получил замечание с занесением в протокол судебного заседания. Второе замечание означало бы принудительное выдворение из зала суда, причем за неуважение к суду могли привлечь еще и к административной ответственности. Потому пришлось с судом на этот счет согласиться, извиниться и в дальнейшем сидеть тихо. К слову, судья, и это было видно, пыталась разобраться в конфликте, задавала уточняющие вопросы. Одно из ходатайств судья рассматривала в совещательной комнате почти час, дабы мотивированно в удовлетворении этого ходатайства отказать.

Свое решение суд вынесет уже сегодня. Каким оно будет? Учтет ли суд интересы наших граждан или наоборот, удовлетворит запросы российских банкиров, совершивших, на наш взгляд, много странных вещей?

В любом случае, это решение будет судьбоносным. Ведь в случае положительного исхода для Алены и Евгения суд прикроет российским банкам "правовую лазейку" и отобьет у них охоту зариться на имущество белорусов.

Если же вердикт будет обратным, даже страшно предположить, что произойдет. Это, как открыть "ящик Пандоры", и тогда сотни банков из соседней страны станут подавать подобные иски в судебные инстанции Беларуси, учитывая прецедент этого судебного разбирательства. А кто знает, сколько таких залоговых автомобилей из России катается по дорогам нашей страны?

Так куда же качнутся весы белорусской фемиды?