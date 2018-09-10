Что Лукашенко должен рассказать и показать Путину в Могилеве 24 10.09.2018, 9:59

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Для правителя РФ Могилев — город неизведанный.

Белорусские власти вовсю готовятся к приезду российского президента в Могилев. В Кремле уже подтвердили планы Владимира Путина посетить пятый Форум регионов, который пройдет 11 и 12 октября. Программа визита пока не озвучена, поэтому «Салідарнасць» решила сама поработать над этим вопросом.

Для Путина Могилев — город неизведанный. Здесь он не бывал ни разу, поэтому белорусским чиновникам надо очень постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. Тем более что на носу президентские выборы, а российская поддержка в этом вопросе была бы очень кстати. Именно поэтому встретить гостя надо так, чтобы у него даже сомнений не осталось.

Не знаем, совпадет ли составленная нами программа с той, что подготовят для гостя белорусские власти, но попробуем кое-что предложить.

Пункт 1. Рассказать про самый любвеобильный для Путина город

Прежде, чем осматривать красоты и достопримечательности Могилева, Путину непременно должны рассказать, что мало где встретишь таких почитателей российского президента, как в этом городе.

Во время последних выборов в РФ Могилев стал абсолютным лидером по уровню поддержки действующего президента России среди всех областных центров Беларуси. Могилевские россияне отдали за Путина 87,84% голосов. По уровню любви они уступили только тем россиянам, которые голосовали на территории российской военной части и в Борисове.

Пункт 2. Провезти через Триумфальную арку

Это многострадальное сооружение на кольце Минского шоссе Путин обязательно должен оценить. Во-первых, арку как раз спешат достроить к визиту российского гостя, хотя власти и уверяли, что возводят ее «в подарок городу в честь 750-летия».

Но юбилей уже позади, арку так и не сдали. Да и сами могилевчане вовсе не хотели такого подарка: они даже обращались к властям с просьбами прекратить строительство, а огромные деньги пустить, например, на очистку Святого озера.

Но у властей оказались другие приоритеты. Похоже, просто возводить арки к визитам российских высокопоставленных особ у них заложено на генетическом уровне. Еще в далеком 1780 году такую арку, но уже на Соборной площади, построили к визиту российской императрицы Екатерины II. Через нее она въезжала в Могилев как в свой собственный город, доставшийся после первого раздела Речи Посполитой. У триумфальной арки её встретили члены магистрата и поднесли золотой и серебряный городские ключи.

Кстати, обязательно надо рассказать об этом Путину — ему точно будут приятны такие параллели.

Как и то, что через Могилев Екатерина ІІ совершила несколько путешествий в Тавриду — то есть, покоренный ею Крым. Путь императрицы лежал по водам Днепра через Оршу, Шклов, Могилев, Быхов, Рогачёв, Жлобин, Речицу.

Пункт 3. Рассказать, как встречали русскую армию в 1654 году

Если уж речь с Путиным зайдет про историю, то можно также упомянуть о событиях 1654 года, когда Могилев гостеприимно распахнул ворота перед русской армией. О том, что в это время на территории нашей страны происходила одна из самых кровопролитных войн в истории, и о том, что была она как раз с Россией, лучше, конечно, не упоминать. Как и о том, что открывшие без боя ворота горожане вскоре сильно разочаровались новыми хозяевами и уже в 1661 году подняли народное восстание: полностью уничтожили русский гарнизон и вернулись в состав Речи Посполитой.

Но вряд ли российскому президенту с его своеобразной трактовкой исторических событий будут интересны такие подробности.

Пункт 4. Посетить Белорусско-Российский университет

Причем, вовсе не потому, что университет — сосуд знаний, а Путин самый культурный и образованный президент в мире, и даже не столько потому, что учреждение имеет приставку «российский». Интересно само место его размещения.

Дело в том, что когда в 1938 году столицу Беларуси планировалось перенести из Минска подальше от западной границы в Могилев, то это здание по плану возводилось для НКВД БССР.

И правда, где же еще разместить Белорусско-российский университет, как ни в здании НКВД? Такая символичность тоже наверняка должна понравиться Путину.

Пункт 5. Показать гостиницу «Днепр»

Вряд ли, конечно, стоит заселять туда Путина на ночлег, но рассказать историю появления этой гостиницы наверняка можно. Дело в том, что раньше на этом месте стоял собор св.Иосифа, заложенный в 1780 году все той же императрицей Екатериной II в честь ее встречи в Могилеве с австрийским императором Иосифом. Для украшения церкви известный российский художник Владимир Боровиковский даже написал несколько икон. На них в виде святых и ангелов изобразил фаворитов Екатерины и саму императрицу (у восточных соседей всегда было своеобразное представление о святых).

Впрочем, собор простоял лишь до 1938 года — когда в Москве было решено, что столица БССР будет в Могилеве, его взорвали, чтобы возвести на этом месте ту самую гостиницу «Днепр».

Пункт 6. Посетить Могилевский государственный университет имени А. Кулешова

Ну и, конечно, нельзя не заглянуть в учебное заведение, из которого выходят историки, утверждающие, что «Скорина жил и творил в Питере», «товарищ Сапега» писал обращения к президенту, а у рожденных в 1954 году сыновей отцы гибли на войне с немецкими захватчиками.

В общем, есть что показать и о чем рассказать российскому гостю. Хотя, если говорить серьезно, то Могилев действительно очень красивый город с древней и интересной историей. Жаль только, что рассказать об этом во время визита Путина будет, не исключаем, некому. Да и, слушать, похоже, тоже.