В Купаловском театре уволился директор
- 10.09.2018, 10:06
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Павел Поляков был генеральным директором Купаловского театра с 2009 года.
Стало известно, что Павел Поляков, который последние годы был генеральным директором, подал заявление об увольнении.
Эту информацию nn.by подтвердил один из заместителей директора Иосиф Турко:
«Да, Павел Иванович написал заявление и уходит. Пока его обязанности временно исполняет Григорий Лаповок. Кто будет гендиректором далее - решит Министерство культуры, пока нам об этом неизвестно».
Павел Поляков был генеральным директором Купаловского театра с 2009 года, он пришел туда почти одновременно с художественным руководителем Николаем Пинигиным, который заменил Валерия Раевского. До 2009-го Поляков занимал должность директора в Театре юного зрителя.
Многие культурные деятели называют его «лучшим театральным директором в Беларуси».