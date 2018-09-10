В Купаловском театре уволился директор 10.09.2018, 10:06

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Павел Поляков был генеральным директором Купаловского театра с 2009 года.

Стало известно, что Павел Поляков, который последние годы был генеральным директором, подал заявление об увольнении.

Эту информацию nn.by подтвердил один из заместителей директора Иосиф Турко:

«Да, Павел Иванович написал заявление и уходит. Пока его обязанности временно исполняет Григорий Лаповок. Кто будет гендиректором далее - решит Министерство культуры, пока нам об этом неизвестно».

Павел Поляков был генеральным директором Купаловского театра с 2009 года, он пришел туда почти одновременно с художественным руководителем Николаем Пинигиным, который заменил Валерия Раевского. До 2009-го Поляков занимал должность директора в Театре юного зрителя.

Многие культурные деятели называют его «лучшим театральным директором в Беларуси».