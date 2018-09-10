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Financial Times: ЕС усиливает борьбу с отмыванием денег

  • 10.09.2018, 10:16

Этот вопрос будет включен в ежегодную речь президента ЕК Жан-Клода Юнкера.

Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор − Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) − дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высших чиновников ЕК (перевод – korrespondent.net).

Также Еврокомиссия намерена дать недавно образованной прокуратуре ЕС права на возбуждение с 2025 года дел о финансировании террористической деятельности.

Обе инициативы по усилению полномочий ЕС в борьбе с отмыванием денег последовали за сообщениями о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло не менее 30 миллиардов долларов из России и других стран СНГ.

На данный момент некоторыми правами проверки банков на отмывание денег пользуется ЕЦБ. Кроме того, ответственность за борьбу с отмыванием средств лежит большей частью на национальных регуляторах.

Теперь, согласно планам, европейская прокуратура сможет не только расследовать финансовые преступления, связанные с использованием бюджетов европейских стран, но и начинать уголовное преследование.

К настоящему моменту с подобной инициативой согласились 22 из 28 стран ЕС.

Для принятия окончательного решения по расширению ответственности двух надзорных органов требуется согласие всех членов союза.

Напомним, в феврале 2018 года в Латвии возник скандал вокруг отмывания денег в одном из крупнейших банков страны ABLV. В итоге США и ЕЦБ добились его закрытия, а власти страны запретили банкам сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью.


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