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Александра Саснович впервые вошла в топ-30 рейтинга WTA

  • 10.09.2018, 10:23
  • 1,016
Александра Саснович

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый еженедельный рейтинг.

Белорусские спортсменки в нем значительно улучшили свои позиции, передает «Еврорадио».

Александра Саснович в рейтинге WTA поднялась с 33-й позиции на 30-ю, у нее 1485 баллов. Саснович впервые в своей спортивной карьере занимает такое высокое место в мировом рейтинге.

Арина Соболенко сохранила за собой 20-е место, имея 2320 очков.

Виктория Азаренко поднялась сразу на 18 позиций и занимает теперь 61-е место. У нее 951 очко.

Также в первую сотню входит Вера Лапко. По сравнению с прошлой неделей она поднялась на 8 позиций и занимает теперь 64-е место.


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