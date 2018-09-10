Четыре новых фильма, которые стоит посмотреть 10.09.2018, 10:31

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Они сейчас идут в прокате.

Велик соблазн смотреть только классику или ждать новых шедевров с кинофестивалей. Но порой просто хочется сходить в кино и похрустеть попкорном.

Вот несколько фильмов, которые идут в прокате. И, не являясь шедеврами, все же достойны просмотра, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

Альфа

Отличный фильм, без преувеличений.

История о том, как люди эпохи Позднего палеолита приручили волков, породив такое явление как домашние собаки.

Фильм рассказывает очень сложную историю очень простыми средствами. И в этом его очарование. Диалоги сведены к минимуму. Картинка удивительно красивая. Волки шикарные.

И помимо, собственно, истории о человеке и животном, тут есть еще и интересная философская мысль о том, что человек не обязательно должен быть похожим на других, чтобы выжить. Наоборот, способность мыслить нестандартно, не быть как все, порой является преимуществом.

22 мили

Питер Берг - режиссер, у которого творческие удачи регулярно чередуются с посредственными фильмами, которые не то что через год, а уже через неделю вспомнить сложно.

Например, он снял удачные Королевство и Хэнкок. И он же поставил унылые Морской бой, Глубоководный горизонт и День Патриота.

22 мили - это очередная совместная работа Берга с Марком Уолбергом. Фильм не то, чтобы сильно удачный, но получше последних работ Берга.

Это шпионский боевик о специальном подразделении ЦРУ, которое выполняет особо секретные задания. В данном случае, нужно вывезти из американского посольства в неназванной азиатской стране перебежчика. Его ждет самолет. До аэропорта - 22 мили по недружественному городу.

Уолберг играет сам себя - мрачного и циничного типа, словом, тут откровений нет. И у Джона Малковича тут роль проходная, для галочки.

Но фильм сильно оживляют Ико Ювайс, актер из нашумевшего Рейда, и Лорен Кохэн, симпатяшка Мэгги из Ходячих мертвецов. Рукопашные бои с участием Ювайса - настоящее украшение фильма, а Кохэн своим образом матери-неудачницы, добавляет истории драматизма.

Однако, главное достоинство фильма - лихо закрученный сюжет. В конце, конечно, возникают некоторые вопросы к логике. Но в каком боевике о ЦРУ обходилось без этого?

Праведник 2

Очередная совместная работа Дензела Вашингтона и режиссера Антуана Фукуа. Давным давно Вашингтон получил Оскар за Тренировочный день, поставленный Фукуа.

Первый Уравнитель (мне кажется, что дословный перевод оригинального The Equalizer все же логичнее дурацкого Праведника) был довольно неплох.

Во втором фильме приподнимается завеса тайны над прошлым главного героя. Тут прибавляются всякие мрачные ЦРУшные дела. История перестает напоминать притчу о вселенской справедливости руками одного человека и становится чуть более традиционным боевиком.

Но в целом Фукуа держит марку. Ему удается поддерживать напряжение в двухчасовом фильме на пристойном уровне, а финальная перестрелка и вовсе шикарно снята. Вашингтон в своем репертуаре. Харизма так и прет.

Нет, это не Джон Уик, но посмотреть вполне можно.

Мята

Дженнифер Гарнер, неплохая в общем-то актриса, у которой не очень сложилась карьера. В том числе и из-за ее собственного выбора - выйти замуж за Бена Аффлека и родить ему троих детей.

Теперь дети подросли, Аффлек ушел в запой, и Гарнер с ним развелась. И решила пойти по пути Шарлиз Терон

Мята - это криминальный боевик о женщине, мужа и дочь которой убили у нее на глазах по приказу наркоторговца. Правосудие бездействует, и героиня берет дело в свои руки. Не такие уж хрупкие, как выясняется.

Гарнер не достигает высот Терон в боевых искусствах, но фильм в общем и целом неплох. Возможно, потому что режиссерское кресло занимал Пьер Морель, когда-то снявший отличный фильм Заложница с Лиамом Нисоном.

Мята - во многом вторичный и предсказуемый боевик с надуманным финалом, но у Гарнер есть своя харизма. Да и история в целом цепляет. Главный женский образ построен на силе характера. Он ближе к женским персонажам, скажем, Джеймса Кэмерона (Чужие, Терминатор).