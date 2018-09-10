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На акциях против повышения пенсионного возраста в России задержали более тысячи человек

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  • 10.09.2018, 10:36
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Фото: EPA

Больше всего задержанных - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В России во время протестных акций против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября, были задержаны не менее 1018 человек.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно).

Также были опубликованы поименные списки задержанных в разных городах.

Ранее сообщалось о 800 задержанных.

Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального провели общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

В этот день во многих городах РФ прошли более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 заксобраний и довыборы 7 депутатов Госдумы.

В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам.


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