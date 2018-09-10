На акциях против повышения пенсионного возраста в России задержали более тысячи человек

На акциях против повышения пенсионного возраста в России задержали более тысячи человек3
- 10.09.2018, 10:36
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Больше всего задержанных - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
В России во время протестных акций против пенсионной реформы, которые прошли 9 сентября, были задержаны не менее 1018 человек.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (не менее 452 и 183 соответственно).
Также были опубликованы поименные списки задержанных в разных городах.
Ранее сообщалось о 800 задержанных.
Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального провели общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.
В этот день во многих городах РФ прошли более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 заксобраний и довыборы 7 депутатов Госдумы.
В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам.