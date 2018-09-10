Защитники Куропат: Останавливаться мы не собираемся 2 10.09.2018, 10:57

Ежедневный протест под Минском продолжается уже четвертый месяц.

Защитники Куропат провели расширенное собрание-протест перед воротами развлекательно-ресторанного комплекса «Поедем поедим». Как рассказала «Радыё Рацыя» активистка, защитница Куропат Анна Шапутько:

- Хотели, чтобы пришло много людей, не было, где камню упасть. Это наша мечта, так должно быть. Каждый человек должен прийти сюда и сказать «Нет!» этому преступлению. Были репрессии, задержали лидера защиты Куропат Павла Северинца. Задержали активиста Дениса Урбановичa, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимa Винярского. Информация о задержании пошла. Я считаю, что народное собрание будет новым толчком для борьбы со злом, которое здесь укрепилась довольно сильно.

Акции протеста против работы ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты будут продолжены, заявила Анна Шапутько:

- Защита продолжается, останавливаться мы не собираемся. Мы будем держать стражу до «Дзядоў», несмотря ни на репрессии, ни на задержания.

Ежедневный протест против открытия развлекательного комплекса рядом с местом массовых расстрелов жертв политических репрессий под Минском продолжается четвертый месяц.