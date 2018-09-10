закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 13:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Защитники Куропат: Останавливаться мы не собираемся

2
  • 10.09.2018, 10:57

Ежедневный протест под Минском продолжается уже четвертый месяц.

Защитники Куропат провели расширенное собрание-протест перед воротами развлекательно-ресторанного комплекса «Поедем поедим». Как рассказала «Радыё Рацыя» активистка, защитница Куропат Анна Шапутько:

- Хотели, чтобы пришло много людей, не было, где камню упасть. Это наша мечта, так должно быть. Каждый человек должен прийти сюда и сказать «Нет!» этому преступлению. Были репрессии, задержали лидера защиты Куропат Павла Северинца. Задержали активиста Дениса Урбановичa, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максимa Винярского. Информация о задержании пошла. Я считаю, что народное собрание будет новым толчком для борьбы со злом, которое здесь укрепилась довольно сильно.

Акции протеста против работы ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты будут продолжены, заявила Анна Шапутько:

- Защита продолжается, останавливаться мы не собираемся. Мы будем держать стражу до «Дзядоў», несмотря ни на репрессии, ни на задержания.

Ежедневный протест против открытия развлекательного комплекса рядом с местом массовых расстрелов жертв политических репрессий под Минском продолжается четвертый месяц.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт