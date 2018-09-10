Слоны и жирафы в снегу: в Африку пришел аномальный холод 3 10.09.2018, 10:50

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Обильные снегопады начались в ЮАР.

В Капскую провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook, сообщает nv.ua.

На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.

Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.