Слоны и жирафы в снегу: в Африку пришел аномальный холод

Слоны и жирафы в снегу: в Африку пришел аномальный холод3
- 10.09.2018, 10:50
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Обильные снегопады начались в ЮАР.
В Капскую провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook, сообщает nv.ua.
На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.
Как отмечается в описании, фото и видео были сняты в субботу, 8 сентября.