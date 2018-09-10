Доллар дорожает 10 торги подряд 6 10.09.2018, 10:45

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В начале сегодняшних торгов американская валюта и евро продолжили дорожать.

В начале торгов в Минске 10 сентября доллар США подорожал на 0,0206 до 2,1595 белорусского рубля, пишет nn.by.

Американская валюта дорожает 10 дней подряд. Абсолютный рекорд был поставлен в феврале 2016 года (22 069 неденоминированных — 2,2069 новых). 1 января 2018 года курс составлял 1,9727 белорусского.

Евро подорожал сегодня на 0,0056 до 2,4950.

Курс российского рубля упал на 0,0084 до 3,0928 белорусского рубля за 100 российских.

Торги продолжаются.