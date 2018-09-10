Россия в капкане. По всем правилам 3 Роман Бессмертный

10.09.2018, 11:05

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Роман Бессмертный

Фото: glavcom.ua

Кроме политических последствий, будут и экономические.

Великобритания в очередной раз доказала - если она взялась за дело, то будет загонять вора в капкан точно и в соответствии со всеми правилами.

Премьер Великобритании Тереза Мэй не только назвала конкретные фамилии подозреваемых по делу отравления скрипачей. Она заявила, что за операцией стоят высокопоставленные лица из России.

Британские спецслужбы ведут очень серьезную работу. Методы, которые они используют, должны взять на вооружение и украинские разведывательные и специальные службы.

Думаю, это не последний доклад по делу. И чем больше будет информации, тем сильнее она будет влиять на отношения Лондона с Москвой. А также на позицию ЕС и США, которые полностью поддержали выводы Британии об отравлении Скрипалей.

Кроме политических последствий, будут и экономические. Дело Скрипаля, очевидно, станет серьезным аргументом для сохранения и расширения санкций против России.

Ситуация на Евразийском континенте ухудшается.

К сожалению, это сильно повлияет и на Украине, которая расположена между двумя цивилизациями. Сегодня нужно не только загнать в капкан противника, но и утвердить новый формат коллективной безопасности.

Роман Бессмертный