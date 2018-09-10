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Синоптики: В начале недели ожидается переменчивая погода

  • 10.09.2018, 11:28
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Краткий прогноз на три дня.

В понедельник 10 сентября по всей Беларуси прогнозируется умеренно теплая температура воздуха – от +19°C до +23°C в дневное время. Вернувшаяся на прошедших выходных летняя жара постепенно отступит. Дожди в этот день пройдут в Гомеле, Гродно и Бресте, пишет «Салідарнасць».

Во вторник 11 сентября в восточных и западных регионах страны продолжатся кратковременные дожди, а температура останется на прежнем уровне.

В среду 12 сентября произойдет смена погоды: в Минске немного потеплеет – температура поднимется до +21..+23°C днем. А вот в Могилеве, напротив, похолодает – синоптики прогнозируют вполне осеннюю погоду с температурой в районе +18.. +19°C. В Витебске в этот день ожидаются обильные дожди и грозы.


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