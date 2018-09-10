Жители Гомеля взбунтовались против эксперимента ЖКХ 4 10.09.2018, 11:33

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Жильцы многоэтажки отказались переустанавливать электросчетчики за свой счет.

Протест жителей улицы Тимофеенко в Гомеле против переустановки электросчетчиков за свой счет принес положительные результаты, пишет gomel.today.

Ранее СМИ сообщали о протесте жильцов дома № 22 по ул.Тимофеенко в районе «Старого Аэродрома», которые потребовали от коммунальников прекратить «эксперимент» по замене электросчетчиков на электронные за счет средств граждан.

Тогда, через месяц после коллективного обращения в КЖРЭУП «Железнодорожное» и уже на 2-ой день после обжалования полученного ответа во всевозможные вышестоящие инстанции, коммунальники отступили от своих первоначальных требований в доме № 24 по улице Кожара, который был также указан в жалобе. В срочном порядке здесь, за один день (даже без предварительной замены старых электрощитовых на лестничных площадках) Гомельский «Энергосбыт» установил электросчетчики бесплатно.

Тем временем, в доме № 22 по улице Тимофеенко коммунальники отказались от реализации своих угроз в виде санкций — бытовым абонентам в конце июня здесь не стали повышать тариф на оплату за электроэнергию до 100% от экономически обоснованного, как это было обещано сделать в отношении всех, кто откажется подписать новый договор с коммунальниками и заплатить по 117.77 BYN за переустановку существующих индукционных электросчетчиков на электронные.

И вот сейчас — заявители с улицы Тимофеенко добились полного возврата снятых контрольных пломб с электросчетчиков на свои места для перевода данных приборов из «безучетного» снова в режим «коммерческого учета» потребляемой электроэнергии.

Работники гомельского «Энергосбыта» вернули обратно на все существующие индукционные электросчетчики бытовых абонентов в этом доме свои контрольные пломбы, которые были сняты ими же еще в середине марта 2018 года по специальному запросу из КЖРЭУП «Железнодорожное».

При этом, на заданные жителями вопросы от электриков был получен ответ о том, что установка электронных электросчетчиков в доме № 22 по улице Тимофеенко в дальнейшем будет произведена планово и бесплатно — в полном соответствии с требованиями реализуемой государственной программы по созданию в стране до 2023 года автоматизированной системы контроля и учета потребляемой электрической энергии, АСКУЭ.

Один из активных участников коллективного обращения, пенсионер Чигринец В.Н., которому в силу настойчивости коммунальников и отписок из высоких инстанций на его собственные обращения также пришлось подписать договор с КЖРЭУП «Жэлезнодорожное» по оплате переустановки электро-счетчиков в связи с возвратом пломб на место поясняет:

— Алексею Лапицкому большое спасибо. Хоть с трудом в это уже верилось, но все получилось. Молодец. Я лично разговаривал с работниками «Гомельэнерго», которые производили возврат пломб на место. Они подтвердили, что установка новых приборов нам будет произведена в период до 2023 года бесплатно. Так что, для нас, пенсионеров, исчезла еще одна проблема и совершенно необоснованная статья расходов.

Таким образом, можно констатировать, что жителям еще одного дома на «Старом Аэродроме» удалось отстоять свои права и законные интересы и не участвовать в сомнительном «эксперименте» коммунальников.

Контрольные пломбы на действующие приборы коммерческого учета электроэнергии людям вернули обратно. И никаких стопроцентных тарифов на потребляемую электроэнергию за этот, так называемый «безучетный период», не вводили.