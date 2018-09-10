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Фотофакт: Это все, что нужно знать о режиме Путина сегодня

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  • 10.09.2018, 11:50
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Фото: Давид Френкель / Медиазона

Кадр с разгона протестной акции в Санкт-Петербурге облетел весь мир.

9 сентября на акциях протеста в Санкт-Петербурге против повышения пенсионного возраста полиция задерживала детей. Кадры задержаний облетели весь мир.

«Чем охарактеризуется правление Путина? Вот этим», - пишет телеграм-канал «Протесты в мире».

«Я понимаю, что это звучит слабо и никого не вдохновляет, но я всей душой и всеми своими мыслями сейчас вместе с протестующими в Москве, Питере и по всей России. Путин - вор и убийца. Россия будет свободной», - написал в комментарии к фото российский оппозиционный политик Альфред Кох.


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