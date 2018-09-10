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Названо имя преемника Джека Ма на посту главы Alibaba

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  • 10.09.2018, 11:59
Джек Ма

Миллиардер передаст компанию преемнику ровно через год.

Основатель Alibaba Group Джек Ма анонсировал годовой план изменений в компании. Он покинет пост главы компании ровно через год, его место займет член совета директоров Дэниэл Чжан, следует из сообщения в Twitter компании, сообщает rbc.ru.

Ранее газета The New York Times анонсировала уход Джека Ма на пенсию 10 сентября, в понедельник. В этот день ему исполнилось 54 года. Однако позднее сам Джек Ма уточнил, что в статье оказалась ошибка: речь идет о 10 сентября 2019 года. На посту главы компании он намерен проработать еще год. На протяжении этого года будет реализован план по передаче его полномочий Дэниэлу Чжану. Несмотря на уход Джека Ма с поста главы компании, за ним сохранится место в совете директоров.

В своем обращении, опубликованном на корпоративном сайте Alibaba, Джек Ма напомнил, что Дэниэл Чжан работает в компании уже 11 лет. «С тех пор как он стал генеральным директором, он продемонстрировал свой превосходный талант, деловую хватку и решительное лидерство. Под его руководством Alibaba видел последовательный и устойчивый рост в течение 13 кварталов подряд», — заявил миллиардер.

46-летний Дэниэл Чжан ранее занимал должность главного финансового директора Taobao и президента Tmall.com. Еще в 2015 году Джек Ма называл его своим преемником, пишет South China Morning Post.

Состояние Джека Ма Forbes оценивает в $36,6 млрд. Он занимает 21-ю строчки в списке богатейших людей мира. Компанию Alibaba он основал в 1999 году. Ранее в интервью Bloomberg TV миллиардер рассказывал, что после ухода из компании планирует уделять больше времени филантропии. По его словам, он намерен создать фонд, который будет заниматься финансированием образовательных проектов.


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