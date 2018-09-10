Четыре вещи, которые больше всего поражают в Аргентине 1 10.09.2018, 13:19

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Фото: Hiroshi Higuchi / Getty

Рассказ женщины-врача, живущей в Буэнос-Айресе.

Даже к едва знакомым людям аргентинцы обращаются "моя любовь", а 15-й день рождения девушек празднуют пышнее, чем свадьбу, - пишет украинский врач-психотерапевт Роксолана Гнатюк:

- Я никогда не мечтала даже о путешествии в Аргентину и уже совсем не подозревала, что буду здесь жить. Но я уже живу здесь в течение восьми лет и хотела бы поделиться своими размышлениями и интересными фактами об этой стране. Это будет мой личный взгляд, и он, конечно, может отличаться от мнения других людей, живущих здесь или посещавших когда-нибудь Аргентину.

Новый год – в середине лета

Из уроков географии мне было известно, что Аргентина расположена в Южном полушарии, но привыкнуть к тому, что лето здесь в декабре – феврале, очень трудно. Для меня это просто лето, а когда начинаю вспоминать, какой месяц, мой мозг пытается выдать, что-то вроде – "это середина июля", ан нет, оказывается это – январь.

Я больше привыкла к празднованию Рождества и Нового года с морозцем и снегом, а здесь это можно совместить с плаванием в бассейне. Заходишь в торговый центр, чувствуешь приятный холод от кондиционеров, видишь празднично украшенные елки и новогодние гирлянды и думаешь: "Праздник приближается". Выходишь наружу – солнце светит в глаза, сильная жара, и рождественско-новогоднее настроение быстро исчезает, как джин в бутылке. Мне кажется, что все-таки зимой Рождество имеет особый и неповторимый дух, который очень трудно почувствовать летом.

Соответственно, первый день школы в Аргентине не первого сентября – а в первые дни марта. У школьников начальной и старших школ – разные даты начала учебного года. Также, в начале сентября у меня день рождения, и мне трудно понять, что это не начало осени, а последние дни аргентинской зимы.

В начале своего приезда в Аргентину, я попала в "географическую беду". Мы собирались в путешествие к водопадам Игуасу, что на севере страны. В Буэнос-Айресе еще не было очень тепло и я взяла вещи, которые носила в это время, – джинсы, куртку. И уже на месте я поняла, что на севере Аргентины более жарко, чем на юге и мне пришлось докупать шорты.

В общем Аргентина – жаркая страна. Но в связи с высокой влажностью температурное чувство здесь совсем другое, чем в Украине. Например, +25 °С – это довольно тепло как для Украины, можно ходить в шортах, футболках, платьях. А вот для Аргентины это мало – сверху на платье еще надо надеть легкую кофточку или курточку. Зимой я очень здесь мерзну. Знакомые аргентинцы, только снижается температура, обычно спрашивают меня – «Но ты же привыкла к такому холоду?" Трудно объяснить, что я привыкла совсем к "другому" холоду. И что безветренные -2-3 °С со снегом – ощущаются гораздо теплее, чем плюсовая температура с высокой влажностью.

Объятия и комплименты – не только для любимых

При встрече аргентинцы не ограничиваются только словами "привет" (Hola – испанский) или "добрый день" (buenas días). Они непременно обнимаются и целуются. И придерживаются довольно близкого расстояния при разговоре. Сначала мне было невероятно трудно привыкнуть к объятиям незнакомых и чужих людей, особенно на многолюдных вечеринках. Но попытку избежать тактильного контакта аргентинцы могут принять за невоспитанность.

Местные жители экстраверты – открытые к общению, всегда в быту говорят "моя любовь" (mi amor), "моя королева" (mi reina), "красавица" (hermosa). Но это просто приятные слова. Не обязательно тот парень, что говорит вам "моя королева", имеет на счет вас какие-то серьезные мысли. Даже слова "я тебя люблю" тоже, в основном, является проявлением дружеской симпатии.

Аргентинцы также часто называют другого человека "толстый" (gordo) или "худой" (flaco), но на эти слова никто не обижается, это скорее обращение, чем описание внешности человека.

Мужчины на улицах активно обращают внимание на женщин. Они могут говорить красивые слова, оглядываться, свистеть вслед. То есть делать все то, что в Северной Америке расценили бы как sexual harassment.

Семейный ужин в полночь

Аргентинцы ужинают очень поздно. Правило не есть после шести вечера здесь не работает. Рестораны открываются не раньше восьмого вечера, а то и в девять.

Однажды, когда мы выходили из ресторана в полночь, туда как раз заходила семья с годовалым малышом. Это очень типичная ситуация для Аргентины, особенно для вечера пятницы или субботы. Никто осуждать родителей за нарушение режима малыша здесь не будет. Детей берут с собой почти везде, во многих кафе есть игровые комнаты, а высокие детские стульчики повсюду – от дорогого ресторана до простейшей забегаловки.

День рождения 15 лет – круче свадьбы

В отличие от США, где празднуют sweet sixteen, "сладкие шестнадцать", аргентинские девочки празднуют пятнадцатилетие (Fiesta de quince). Мне посчастливилось побывать на нескольких Fiestas de quince, и я была поражена их размахом.

Родители снимают самые красивые салоны, для празднования делают невероятные декорации, шьют фантастические платья. Значимость и стоимость этой вечеринки равна свадьбе, а порой и превышает его по количеству гостей и размаху. И в конце таких вечеринок всем гостям дарят подарки на память. Часто это – симпатичные небольшие подарочки, но знакомые рассказывали, что состоятельная одноклассница их сына подарила своим одноклассникам ноутбуки.

Иногда пятнадцатилетние девочки едут с подругами в путешествие, например, в Диснейленд.

Аргентина – приветливая и очень интересная страна. Она достаточно сложна для эмиграции, тем более сейчас, во время экономического кризиса, но чрезвычайно привлекательна для туристов. Ведь именно здесь одни из самых красивых водопадов мира – Игуасу; невероятно живописная дорога семи озер в провинции Неукен; самый южный город земного шара Ушуайя; национальный парк ледников Лос-Гласьярес; курорт Сан-Карлос-де-Барилоче, который называют аргентинской Швейцарией.

И это лишь несколько названий из большого перечня интересных мест, которые можно посетить в этой прекрасной стране. И кстати, украинским туристам для въезда в страну виза не нужна. Поэтому если вы до сих пор в раздумьях над тем, где провести свой очередной отпуск, – прилетайте в Аргентину.