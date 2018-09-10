закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 13:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Сотни могилевчан работали бесплатно в выходной из-за прихоти «мэра»

9
  • 10.09.2018, 12:19
  • 2,787
архивное фото kurjer.info

Глава Могилева захотел полетать на вертолете, чтобы посмотреть, как идет благоустройство города.

«Этакий инновационный подход к инспектированию хода работ, но такая инновация сказалась на карманах жителей города», передает 6tv.by.

С 20 августа по 19 сентября распоряжением горисполкома каждые выходные для жителей города стали бесплатными рабочими днями (субботниками). Обычно люди работают на своем рабочем месте и перечисляют в бюджет города дневной заработок. Исходя из средней зарплаты по городу где-то 20-30 рублей каждый.

И все бы ничего, если бы эти деньги пошли на какое-то доброе дело — ремонт дорог во дворах, строительство велодорожки и т.д. Но, к сожалению, деньги идут на прожекты руководства города, которые не несут никакого практического смысла — различные «триумфальные» арки, «потемкинские» лестницы и... покатушки на вертолете.

Давайте посчитаем, сколько стоит полетать на вертолете и скольким людям нужно отработать в законный выходной, чтобы руководитель города осуществил мечту?

Час полета на вертолете стоит 1500 рублей. С учетом доставки вертолета и облета города это, как минимум, два часа. В результате, по минимальным расчетам, это 3000 рублей.

Каждый житель города перечисляет в бюджет за субботник 20-30 рублей. Нехитрые математические действия, и мы получаем, что от 100 до 150 жителей должны бесплатно отработать в свой выходной, чтобы руководство города устроило абсолютно бессмысленную инспекцию.

Полезнее было бы, если бы могилевский градоначальник проинспектировал город на своем служебном авто, с бюджетом в 100 рублей, где бы он увидел то, чего не разглядеть с вертолета.

А именно: он увидел бы, как разваливаются мосты после капитального ремонта, что нет дорог во дворах домов и в частном секторе, что халтурно проводятся ремонты по благоустройству и многое другое.

А так: «Серьезных нареканий к предприятиям и организациям Могилева мы не обнаружили». И не обнаружите, господин градоначальник, пока в облаках летать будете.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт