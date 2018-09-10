Сотни могилевчан работали бесплатно в выходной из-за прихоти «мэра» 9 10.09.2018, 12:19

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архивное фото kurjer.info

Глава Могилева захотел полетать на вертолете, чтобы посмотреть, как идет благоустройство города.

«Этакий инновационный подход к инспектированию хода работ, но такая инновация сказалась на карманах жителей города», передает 6tv.by.

С 20 августа по 19 сентября распоряжением горисполкома каждые выходные для жителей города стали бесплатными рабочими днями (субботниками). Обычно люди работают на своем рабочем месте и перечисляют в бюджет города дневной заработок. Исходя из средней зарплаты по городу где-то 20-30 рублей каждый.

И все бы ничего, если бы эти деньги пошли на какое-то доброе дело — ремонт дорог во дворах, строительство велодорожки и т.д. Но, к сожалению, деньги идут на прожекты руководства города, которые не несут никакого практического смысла — различные «триумфальные» арки, «потемкинские» лестницы и... покатушки на вертолете.

Давайте посчитаем, сколько стоит полетать на вертолете и скольким людям нужно отработать в законный выходной, чтобы руководитель города осуществил мечту?

Час полета на вертолете стоит 1500 рублей. С учетом доставки вертолета и облета города это, как минимум, два часа. В результате, по минимальным расчетам, это 3000 рублей.

Каждый житель города перечисляет в бюджет за субботник 20-30 рублей. Нехитрые математические действия, и мы получаем, что от 100 до 150 жителей должны бесплатно отработать в свой выходной, чтобы руководство города устроило абсолютно бессмысленную инспекцию.

Полезнее было бы, если бы могилевский градоначальник проинспектировал город на своем служебном авто, с бюджетом в 100 рублей, где бы он увидел то, чего не разглядеть с вертолета.

А именно: он увидел бы, как разваливаются мосты после капитального ремонта, что нет дорог во дворах домов и в частном секторе, что халтурно проводятся ремонты по благоустройству и многое другое.

А так: «Серьезных нареканий к предприятиям и организациям Могилева мы не обнаружили». И не обнаружите, господин градоначальник, пока в облаках летать будете.