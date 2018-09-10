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Бритоголовая дипломатия

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  • Алексей Мельников
  • 10.09.2018, 12:23
  • 2,627
Алексей Мельников

Новые санкции неизбежны и заслужены.

Да-а-а!

Заседание Совбеза ООН по делу Скрипалей – это было вкусно!

Все, вот все-все-все выступающие в точности соответствовали понятию «дипломат». Вежливые, вызывающие доверие, с хорошо поставленной речью, достойно представляющие свои страны, позиции . своих правительств – в том числе и достаточно благожелательные к России.

Великобритания, Перу, Франция, Кот д’Ивуар, Швеция, Боливия, Китай, Казахстан, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Соединенные Штаты.

Ведущая заседания – представитель Штатов Никки Хейли была безупречна – и как ведущий, и как выступающий от своей страны.

Было только одно исключение из общего правила – загорелый, плотный, наголо бритый мужик с будильником на руке, - с циферблатом чуть поменее часов со Спасской башни.

Это русский посол Небензя – от слова «посылать», судя по его речи.

Фактурный, кастинговый мужчина нового пенсионного возраста с движениями рук усталого тапера – напоминает злодея из фильма про Бонда «Шпион, который любил меня». Да.

Вот и отлил посол Небензя в зале ООН горячих хамских словесных щей, присланных ему из России, забрызгал заседания.

Ниже словарь Небензи, который, кстати, выступая, спутал Черногорию с Македонией. Впрочем, ошибка небольшая, потому что российские власти лезли во внутренние дела и Черногории, и Македонии. Только в первой стране пытались организовать военный переворот, а во второй помешать изменению названия страны.

Так говорил Небензя. Выступал, кстати сказать, больше всех, с паузами – словно кота за хвост тянул.

«Набор лжи», «бездоказательный, лживый коктейль», «похожие инсинуации звучали вчера», «доблестные британские следователи», «предыдущие голословные провокации подобного рода», «планы игры Лондона», «развязывание отвратительной антироссийской истерии и подключение к ней других стран», «зашкаливает», «перевозка мифического «Новичка», «персонаж «Неуловимый Джо», «спектакль», «надуман и притянут за уши», «мир бреда и фальшивок», «откровения из Лондона», «домыслы, порожденные богатым воображением и русофобскими фантазиями официального Лондона».

Остроумная Хейли, упомянув Крым, Донбасс, MH-17, сказала:

«Песня остается той же самой – Россия каким-то образом никогда, ни в чем не виновата. Но этому никто не верит».

Браво!

Заседание закрылось. Не моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись.

Новые санкции неизбежны и заслужены.

Алексей Мельников, livejournal.com


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