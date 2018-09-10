В России создали офшор на несуществующем острове 2 10.09.2018, 12:34

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Переезд в российские офшоры поставил компании перед проблемой «базового уровня».

Как выяснилось, такого географического объекта как остров Октябрьский в Калининградской области просто нет, указал замминистра финансов России Илья Трунин, пишет finanz.ru.

Остров Октябрьский существует как исторический район, поясняет бывший вице-премьер Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, один из разработчиков закона. Формально эта географическая единица действительно не называется островом Октябрьский, согласен он, это часть Московского района Калининграда.

В Минэкономразвития указали на то, что при определении территории специальных административных районов (САР) использовалось общеизвестное название, а определить границы района необходимо местными актами. Сейчас эта работа ведется, юридически остров будет обособлен к моменту появления первых резидентов, обещает представитель ведомства.

Вопрос о присвоении исторически сложившегося наименования "Остров Октябрьский" уже вынесен на заседание городского совета 12 сентября, следует из опубликованной повестки. Когда появится административный район, компании, которые хотят зарегистрироваться в этом САРе, уже смогут это сделать, утверждает Шендерюк-Жидков.

Президент РФ Путин подписал закон о создании специальных административных районов - офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде больше месяца назад. Первыми переехать на Октябрьский решили UC Rusal и энергетическая "дочка" ее основного (48,13%) акционера En+ - компания En+ Holding: их советы директоров в середине августа поручили менеджменту подготовить подробный план по переезду с островов Джерси и Кипр соответственно.

Создание САРов стало одной из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн рублей за полгода после регистрации, а взамен им обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля.

Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных - 5%.