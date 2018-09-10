Леонид Кучук может возглавить украинский «Рух» 10.09.2018, 12:50

Леонид Кучук

Известный белорусский футбольный тренер может заменить Андрея Кикотя.

Известный белорусский тренер Леонид Кучук может заменить рулевого "Руха" Андрея Кикотя, подавшего в отставку, пишет «Прессбол».

Команда из Винников неудачно стартовала в новом сезоне украинской первой лиги. Последней каплей руководства стало разгромное выездное поражение от "Николаева" (1:4).

Белорусский специалист в Украине работал с киевским "Арсеналом" и каменской "Сталью", последним местом работы 59-летнего тренера был российский "Ростов".