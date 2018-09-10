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Вице-премьер Ляшенко: Беларусь настаивает на сохранении поставок российских нефтепродуктов

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  • 10.09.2018, 13:05
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Назревает новая нефтегазовая «война» с РФ?

Беларусь будет настаивать на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил вице-премьер белорусского правительства Игорь Ляшенко.

«Мы настаиваем на традиционно сложившихся объемах. Никаких резкостей, нам нужна стабильность», — сказал вице-премьер.

По его словам, переговоры по поставкам нефти и нефтепродуктов запланированы на текущей неделе.

Как ранее сообщалось, в начале сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что экспорт российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразен.

«В целом предусмотрены индикативным балансом нулевые цифры по поставкам нефтепродуктов из России в Беларусь», — сказал он. Новак уточнил, что Беларусь обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами, поэтому экономической целесообразности поставок нефтепродуктов в Беларусь нет.

Как ранее сообщалось, Россия планировала с четвертого квартала 2018 года ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Беларусь. Эта инициатива «обусловлена увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ в страны Балтии и Украину», что приносит белорусскому бюджету дополнительные доходы, а российскому — убытки.

Поэтому с осени предлагалось ввести индикативный баланс поставок нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, мазут, СУГ), который белорусская и российская стороны согласуют до 1 октября. Поставки сверх этих объемов будут запрещены.

Агентство «Рейтер» также сообщило о планах России по ограничению поставок топлива в Беларусь. «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов, мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», — говорится в пояснительной записке к протоколу изменений межправсоглашения.

В первом полугодии Беларусь в 1,5 раза увеличила импорт нефтепродуктов, поставки которых Россия планирует ограничить. За полугодие Беларусь импортировала из России 2,1 млн тонн нефтепродуктов на 0,8 млрд долларов.


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