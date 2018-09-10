Белград объявил о примирении с соседями Наталья Ищенко, «Европейская правда»

10.09.2018, 13:18

Произойдет ли «разрядка» на Балканах?

Будет ли новая война на Балканах? Новое противостояние в Косове снова сделало этот вопрос актуальным.

Причиной противостояния стал визит президента Сербии Александара Вучича – он планировал посетить анклавы, где сейчас живут этнические сербы. И это желание вызвало сопротивление у косоваров.

Из-за перекрытия дорог важный пункт программы не удалось реализовать – до сербского села в центральной части Косово Вучич не доехал. Зато сербский президент обратился с программным выступлением к сотням косовских сербов, собравшихся на центральной площади города Митровица на севере непризнанного Белградом Косова.

И эта речь, скорее всего, на долгие годы и будет определять курс Белграда на решение конфликтов со своими ближайшими соседями. В первую очередь – с самим Косовом.

Равнение на Милошевича

Было заметно, что, выступая в Митровице, Вучич "равняется" на своего бывшего "босса", Слободана Милошевича.

Параллели, напоминания, цитаты – все говорило о том, что нынешний сербский лидер взял себе за образец эпохальное выступление "Слобо", сделанное 29 лет назад в Газиместане – совсем недалеко от места, где выступал Вучич – перед 1,5 миллионов человек.

28 июня 1989 года Милошевич выступил с речью в честь 600-летия битвы на Косовом поле. Он, в частности, заявил: "Как и шесть веков назад, сегодня у нас снова битвы и мы стоим перед битвами. Они не вооруженные, хотя это не исключено". Сразу после выступления Милошевича участники мероприятия запели песню начала XX века "Кто это говорит, кто это обманывает, что Сербия – мала". Сербия "три раза воевала" – с турками, болгарами и "швабами", победила, и поэтому она не мала, как утверждается в песне.

Это почти незаметное упоминание о неисключении вооруженных противостояний, эта воспетая возможность обретения величия путем участия в войнах 29 лет назад были, как мы теперь понимаем, предупреждением о последующих трагических событиях.

Вучич взял этот факт в качестве "якоря" своей речи, которую он посвятил преимущественно антивоенной пропаганде и продвижению идеи строительства Великой Сербии без войны и агрессии – только мирным трудом и развитием.

Слободан Милошевич был, по словам Вучича, "великим сербским лидером", намерения которого "были наилучшими, но результаты – намного хуже".

"Не потому, что он этого хотел, а потому, что пожелания не были реалистичными, а интересы и стремление других народов были проигнорированы и недооценены. И поэтому мы заплатили самую высокую цену".

По словам Вучича, "сербы, когда побеждают, делают это с гордостью и уважая побежденных". Но "когда мы проигрываем, когда мы побеждены, мы не можем это признать, мы не можем понять, что изменилось", отметил он.

Отвергая эту традицию, через 29 лет после выступления Милошевича и через 19 лет после подписания мирного договора по Косову сербский лидер наконец смог признать поражение и проанализировать его причины.

"Сербия в 1999 году боролась против НАТО, с честью и храбростью. И проиграла, как и 610 лет назад. Мы остались без значительных территорий, сербы покинули много своих домов, не желая жить под албанским правлением. Когда вы проигрываете войну, цена платится. Высокая, наивысшая", – констатировал Вучич.

"В Книне (бывшая "столица Сербской краины") развевается "шахматная доска" (государственный флаг Хорватии), которой там никогда не было, в Сараево количество сербов в 50 раз меньше, чем раньше, в Приштине живет всего несколько сербов. Нет нас больше в Косовом поле, где много чего началось.

И все это не потому, что хорваты, мусульмане или албанцы были сильнее и храбрее, чем мы, а потому, что мы не понимали позицию сербов и мира, мы не понимали, что мы не одиноки в мире и не можем быть без мира", – заявил сербский президент.

"Мы видели и слушали себя, а прочие нас не интересовали", – констатировал Вучич. Но теперь, по его словам, все изменилось.

Невоенная победа

"Мы не стали великими так, как некоторые задумывали. Сегодня без капли крови мы растем. Так что после многих лет Сербия работает и не воюет ни с кем, дети растут, и мы не хороним их после бомбардировок", – отметил Вучич, добавив: "Мы любим землю наших детей, а не наших предков, и наша честь не там, откуда мы пришли, а там, куда мы идем и куда придем".

"Я не хочу знать о той великой Сербии, которая идет в берцах и с ружьем в руках. Я знаю ту, которая сильна с книгой, карандашом, ноутбуком. Трудом и знаниями. Я не знаю о достоинстве в страхе от бомб. Я знаю о той, которая строит школы, детские сады, заводы. Безопасностью и миром. И это я предлагаю вам сегодня, и это мое предложение и на завтра", – подчеркнул он.

Своей целью Александар Вучич считает победу. Но не военную.

"Я хочу, чтобы мы победили. Пусть Сербия победит, впервые не знаю за сколько лет. Без крови, без мертвых, без ужасов и могил. И я хочу, чтобы эта страна была великой не завоеванием Балкан или мира, а тем, что она завоюет свое будущее. Работой, знаниями, детьми – так это будущее будет завоевано", – подчеркнул сербский лидер. Вот та битва, которая нас ждет впереди, отметил Вучич, снова обратившись к речи Милошевича и снова акцентировав на том, что теперь все должно быть иначе.

По словам Вучича, пока сербы – это народ, который стоит "перед бездной": "Стоим на краю, смотрим вниз, и что-то тянет нас туда, чтобы мы сделали этот бессмысленный шаг". "Мы исчезнем, если сделаем это снова. Мы будем ничем и у нас не будет ничего... Убил нас ХХ век. Мы потеряли столько людей, что и в следующем веке не сможем компенсировать. У нас нет больше людей, чтобы ими разбрасываться", – констатировал сербский лидер.

"Вот поэтому нет боевых песен (опять упоминание о выступлении Милошевича в 1989 году), нет обещаний о предоставлении вам оружия и боеприпасов", – сказал Вучич косовским сербам, но в то же время отметил, что "мы не позволим кому-либо использовать оружие и боеприпасы против вас".

Таким образом, Вучич четко дал понять: Белград готов вмешаться, если возникнет угроза для сербов в Косове. Впрочем, на сегодняшний день, очевидно, на повестке дня – сохранение мира. И попытки договориться с албанцами.

Значительную часть своей речи Вучич посвятил витиеватым уговорам косовских сербов в необходимости поисков компромисса с албанцами.

Он заявил, что хочет обеспечить право сербов в Косове на жизнь, труд, свободу, безопасность, свободное передвижение, обучение, лечение. "И если из-за этих прав нужно достичь компромисса, и нам, и албанцам, потому что без этого нет мира, то я буду это делать", – отметил Вучич.

По его словам, даже проекта компромиссного решения пока нет, но вести переговоры и пытаться упорядочить отношения с албанцами, по мнению Вучича, необходимо. "Так что решение не очевидно, но, будем молиться Богу, по крайней мере, в течение следующих десяти-двадцати лет оно будет. Все остальное означало бы конец нашего существования в Косове и Метохии", – уверен сербский президент.

Две Сербии

Очень долгая речь Вучича, при всей ее неоднозначности – это скорее "речь мира". Но в любом случае это не речь примирения и прощения.

Сербия Вучича должна беречь мир, сосредоточиться на развитии своей страны, своей нации... но держать свой бронепоезд с сухим порохом на запасном пути, чтобы, например, прийти на помощь соотечественникам в Косове.

Сербия Вучича хочет компромиссов с албанцами, но речь идет исключительно о взаимных компромиссах, а не об односторонних уступках со стороны Белграда.

Эта Сербия не забудет операцию "Буря", которая ликвидировала Сербскую краину, натовские бомбардировки, в результате чего Сербское государство потеряло контроль над Косовом – все битвы, в которых участвовала Сербия Милошевича и проиграла их. Но в то же время Сербия Вучича учится принимать свои поражения и жить дальше, не думая о реванше и мести здесь и сейчас, но проводя работу над ошибками.

Сербия Вучича не хочет одевать берцы и брать в руки ружье. Но, как и Сербия Милошевича, она хочет быть великой.

Впрочем, наверное, разница в методах в данном случае является определяющей.

Наталья Ищенко, «Европейская правда»