закрыть
10 сентября 2018, понедельник, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Идеальный шторм: российский рубль побил рекорд падения к доллару

  • 10.09.2018, 13:25
  • 1,534
Фото: shutterstock

Курс доллара в РФ превысил 70 рублей впервые с 2016 года.

Новая неделя на валютном рынка принесла очередной виток падения рубля на фоне не стихающих распродаж российского госдолга, которые сопровождали все случаи взрывной девальвации в российской истории, включая 1998й, 2008й и 2014 гг.

В первые же минуты торгов понедельника курс доллара превысил отметку 70 рублей, выше которой не поднимался ни разу с марта 2016 года, пишет finanz.ru.

Сделки с расчетом завтра проходили на МосБирже по 70,16 рубля за доллар, с расчетом "сегодня" - по 70,1450. Евро подорожал на 8 копеек, до 80,8875 рубля.

"Покупатели иностранной валюты доминируют на рынке", - констатирует аналитик "Альпари" Владислав Антонов: к концу первого часа сессии объем зарегистрированных биржей заявок на покупку долларов вдвое превышал предложение.

Рубль попал в "идеальный шторм", говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов: с начала года его планомерно девальвировал российский Минфин, потративший на скупку валюты 2,1 триллиона рублей. Теперь же обострились политические риски, включая Сирию и санкции, а глобальные инвесторы выводят капитал с развививающихся рынков по мере ужесточения политики ФРС.

На минувшей неделе фонды-нерезиденты продали российских акций на 30 млн долларов, а облигаций - на 70 млн, втрое увеличив скорость бегства с рынка, следует из данных EPFR.

Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от российского государственного долга, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Распродажа не стихает шестой день подряд, толкая котировки долговых бумаг правительства РФ к минимумам за 2,5 года.

В первую неделю сентября индекс цен ОФЗ (RGBI) просел рекордно с января 2016-го, а за август рухнул на 4,05 пункта, чего рынок не видел с кризисного 2014 года.

Кровь льется рекой, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. К 11.22 мск понедельника RGBI теряет еще 0,32 пункта, доходности 9-летних, 11-летних и 15-летних ОФЗ превысили 9,2% годовых.

Исход нерезидентов, вложивших в российский госдолг более 20 млрд долларов 2016-17 гг, давит на цены ОФЗ и транслируется в продажи рубля - сегодня эти негативные тенденции могут продолжиться, отмечает Полевой.

"Главным негативом для него по-прежнему остается ожидание новых экономических санкций США", - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Вернувшийся с каникул Сенат начал обсуждение санкционного пакета, а в среду комитет конгресса проведет очередное заседание по РФ.

"До тех пор, пока внешний фон не стабилизируется, и нерезиденты не сократят позиции в российских активах до комфортных уровней, рублю будет довольно сложно выйти на более-менее равновесные уровни. Взятие отметки 70 за доллар может способствовать ухудшению настроений в отношении рубля как со стороны нерезидентов, так и внутренних инвесторов", - говорит Полевой.

Пока закрепиться на уровнях выше 70 доллару мешают экспортеры, выставляющие значительные суммы валюты на продажу, сказали Reuters трейдеры.

Если же эти объемы иссякнут, а уровень 70 не устоит, у отдельных участников рынка начнут срабатывать стоп-лоссы, говорит аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: принудительное закрытие убыточных вызовет новую распродажу рублей и толкнет курсы валют еще выше.

Ближайшей целью может стать отметка 71,6 рубля за доллар, рассуждает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Доллар продолжает дорожать на форексе к валютам EM после данных по рынку труда США: американская экономика в августе создала 201 тысячу новых рабочих мест - на четверть больше, чем в июле. Котировки фьючерсов на ставку ФРС теперь закладывают 80% вероятности повышения в декабре вдобавок к сентябрьскому повышению, которое уже гарантировано.

Ответом ЦБ РФ может стать повышение ключевой ставки уже на сентябрьском заседании с целью повысить привлекательность рубля и вложений в ОФЗ. "Однако это будут "горячие деньги" которые придут и уйдут, как только получат спекулятивную прибыль", - предупреждает Веселов.

Вопрос повышения ставки можно считать решенным, считает Тремасов: проблема только в том, что рынок до заседания центробанка может не устоять.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко «лечит» болезнь морфием
Лукашенко «лечит» болезнь морфием Сергей Фурса
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт