Идеальный шторм: российский рубль побил рекорд падения к доллару 10.09.2018, 13:25

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Курс доллара в РФ превысил 70 рублей впервые с 2016 года.

Новая неделя на валютном рынка принесла очередной виток падения рубля на фоне не стихающих распродаж российского госдолга, которые сопровождали все случаи взрывной девальвации в российской истории, включая 1998й, 2008й и 2014 гг.

В первые же минуты торгов понедельника курс доллара превысил отметку 70 рублей, выше которой не поднимался ни разу с марта 2016 года, пишет finanz.ru.

Сделки с расчетом завтра проходили на МосБирже по 70,16 рубля за доллар, с расчетом "сегодня" - по 70,1450. Евро подорожал на 8 копеек, до 80,8875 рубля.

"Покупатели иностранной валюты доминируют на рынке", - констатирует аналитик "Альпари" Владислав Антонов: к концу первого часа сессии объем зарегистрированных биржей заявок на покупку долларов вдвое превышал предложение.

Рубль попал в "идеальный шторм", говорит аналитик "Финама" Сергей Дроздов: с начала года его планомерно девальвировал российский Минфин, потративший на скупку валюты 2,1 триллиона рублей. Теперь же обострились политические риски, включая Сирию и санкции, а глобальные инвесторы выводят капитал с развививающихся рынков по мере ужесточения политики ФРС.

На минувшей неделе фонды-нерезиденты продали российских акций на 30 млн долларов, а облигаций - на 70 млн, втрое увеличив скорость бегства с рынка, следует из данных EPFR.

Зарубежные инвесторы продолжают избавляться от российского государственного долга, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Распродажа не стихает шестой день подряд, толкая котировки долговых бумаг правительства РФ к минимумам за 2,5 года.

В первую неделю сентября индекс цен ОФЗ (RGBI) просел рекордно с января 2016-го, а за август рухнул на 4,05 пункта, чего рынок не видел с кризисного 2014 года.

Кровь льется рекой, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. К 11.22 мск понедельника RGBI теряет еще 0,32 пункта, доходности 9-летних, 11-летних и 15-летних ОФЗ превысили 9,2% годовых.

Исход нерезидентов, вложивших в российский госдолг более 20 млрд долларов 2016-17 гг, давит на цены ОФЗ и транслируется в продажи рубля - сегодня эти негативные тенденции могут продолжиться, отмечает Полевой.

"Главным негативом для него по-прежнему остается ожидание новых экономических санкций США", - говорит руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Вернувшийся с каникул Сенат начал обсуждение санкционного пакета, а в среду комитет конгресса проведет очередное заседание по РФ.

"До тех пор, пока внешний фон не стабилизируется, и нерезиденты не сократят позиции в российских активах до комфортных уровней, рублю будет довольно сложно выйти на более-менее равновесные уровни. Взятие отметки 70 за доллар может способствовать ухудшению настроений в отношении рубля как со стороны нерезидентов, так и внутренних инвесторов", - говорит Полевой.

Пока закрепиться на уровнях выше 70 доллару мешают экспортеры, выставляющие значительные суммы валюты на продажу, сказали Reuters трейдеры.

Если же эти объемы иссякнут, а уровень 70 не устоит, у отдельных участников рынка начнут срабатывать стоп-лоссы, говорит аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский: принудительное закрытие убыточных вызовет новую распродажу рублей и толкнет курсы валют еще выше.

Ближайшей целью может стать отметка 71,6 рубля за доллар, рассуждает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

Доллар продолжает дорожать на форексе к валютам EM после данных по рынку труда США: американская экономика в августе создала 201 тысячу новых рабочих мест - на четверть больше, чем в июле. Котировки фьючерсов на ставку ФРС теперь закладывают 80% вероятности повышения в декабре вдобавок к сентябрьскому повышению, которое уже гарантировано.

Ответом ЦБ РФ может стать повышение ключевой ставки уже на сентябрьском заседании с целью повысить привлекательность рубля и вложений в ОФЗ. "Однако это будут "горячие деньги" которые придут и уйдут, как только получат спекулятивную прибыль", - предупреждает Веселов.

Вопрос повышения ставки можно считать решенным, считает Тремасов: проблема только в том, что рынок до заседания центробанка может не устоять.