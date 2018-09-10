В центре Москвы митингующие объявили бессрочную акцию протеста 5 10.09.2018, 14:02

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Фото: Дождь

Молодым людям удалось продержаться всю ночь после массовых акций 9 сентября.

В Москве на Страстном бульваре 16 человек начали «бессрочный протест» против «неэффективной власти», передает корреспондент «Дождя». Они требуют отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ и роспуска Роскомнадзора.

Протестующие находятся около памятника Твардовскому неподалеку от Пушкинской площади, где 9 сентября проходила акция протеста против пенсионной реформы, организованная сторонниками Алексея Навального.

По словам участников протеста, сотрудники полиции попросили их убрать плакаты, которые у них были. Полиция около них не дежурит. В своем телеграм-канале они заявили, что требуют отмены пенсионной реформы, отставки правительства, «люстрации госслужащих как профнепригодных для управления страной» и отставки Путина.

Они призвали сторонников присоединяться и приходить к памятнику Твардовскому с «водой, едой, теплыми вещами и повербанками».