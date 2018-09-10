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Это все, что нужно знать об экономике Беларуси

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  • Андрей Санников
  • 10.09.2018, 14:15
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Заявление министра финансов расставило все точки над «і».

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

«Министр финансов Беларуси: «От программы с МВФ правительство отказалось, и сейчас работает в рамках программы социально-экономического развития, которая одобрена Всебелорусским народным собранием».

В принципе, это все, что нужно знать об экономике Беларуси».

Напомним, что в воскресенье, 9 сентября, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что правительство было вынуждено отказаться от кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ).


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