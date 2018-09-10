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Москва превращается в политическую периферию

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  • Иван Преображенский, «Немецкая волна»
  • 10.09.2018, 14:29
  • 2,519
Фото: ТАСС

9 сентября стало сигналом о важных переменах в РФ.

Единый день голосования прокатился по России. Где-то, как в Москве и Подмосковье, выборы не вызвали даже сильной ряби и региональные начальники, при низкой явке, с легкостью сами себя переизбрали. В отдельных же регионах на губернаторских выборах будет второй тур, а в некоторых законодательных собраниях единороссы потеряли большинство. Можно ли теперь говорить, что центр России превращается в ее политическую периферию?

Дачный мэр

Пока в центре Москвы полиция разгоняла протестующих по призыву Алексея Навального против повышения пенсионного возраста и вообще политики властей, на далеких подмосковных дачных участках "рисовали" победу на выборах мэра Сергея Собянина. И это при том, что власть не позволила зарегистрироваться на этих выборах ни одному реальному оппозиционеру, который хотя бы в теории мог составить действующему мэру какую-то конкуренцию.

Как честно рассказал вечером после выборов замглавы ЦИК России Николай Булаев, в ходе выборов московского градоначальника активность избирателей на специально созданных за пределами города участках, то есть в области, в течение дня вдвое превышала явку в среднем в столице.

Именно эти "дачные" голоса сделали победу Собянина "серьезной и убедительной". В самой Москве явку не удалось докрутить даже до 30 процентов. Зато за городом, где и наблюдатели были практически только свои же "собянинские", набранные московской Общественной палатой, проголосовать якобы пришло 56-58 процентов избирателей. Причем процент этот явно взят из воздуха: никто не знает, сколько москвичей поехало в минувшие выходные на дачу. В общем креативный, но сомнительный с точки зрения конституционности ход по созданию в соседнем регионе участков для голосования на московских выборах принес Сергею Собянину около 70 процентов голосов условных избирателей.

Глава Московской области Андрей Воробьев переизбрался с результатом похуже. У него не было специальных "рисовательных" избирательных участков в столице, поэтому ему натянули результат всего в чуть более 60 процентов голосов - также при невысокой явке. В целом столичный регион показал высокий уровень пассивной лояльности, чего власти и добивались, чтобы и дальше успешно имитировать выборы. Как голосовали реальные избиратели, никого не волнует. Главное, что теперь можно включить пропагандистский пресс и заставить поверить три четверти москвичей, которые на выборы не ходили, что именно они Собянина и выбрали.

Регионы против всех

Неожиданностью единого дня голосования для многих стало превращение провинции в политическую столицу. Неизбежность второго тура губернаторских выборов в четырех регионах, а также получение коммунистами большинства сразу в нескольких законодательных собраниях особенно ярко выглядят на фоне столичной электоральной серости.

Как теперь понятно, власти поступили весьма, со своей точки зрения, дальновидно, всюду сняв с выборов еще на уровне регистрации любых возможных оппонентов действующих губернаторов. Уровень протестных настроений населения настолько возрос, что при наличии реальной политической конкуренции еще неизвестно, насколько сенсационными были бы итоги голосования.

И все же избиратели стихийно предпочли во многих регионах - например, в той же Хабаровской области - следовать принципу "кто угодно, только не эти!" Местами, по предварительным данным, победил даже кандидат "Против всех". Например, в Красноярске, где эту графу не убрали из бюллетеня. В целом же выиграла от этого, в основном, имитационная оппозиция: коммунисты и ЛДПР. У них первые места в нескольких законодательных собраниях регионов и крупных городов, они вышли во второй тур и претендуют на посты губернаторов и мэров. Это и понятно: другой оппозиции до выборов и не допустили.

Новые локомотивы недовольства

На самом деле формальные цифры в глобальном масштабе и неважны. Итоги имитационных выборов показательны, но большой роли в реальной политике не играют. Важно понимать реальное настроение населения - и оно нам явлено во всей красе единым днем голосования.

Недовольство политикой властейвысоко как никогда. Где-то, как в Москве, это выражается все еще в апатии. В других, более мобильных регионах, где нет такого количества денег, чтобы "заливать" протестные настроения, они уже прорвались наружу. И, судя по соцопросам, недовольство будет только расти.

Это не приведет пока ни к революции, ни даже к изменению политики российских властей. Однако некоторые перемены прогнозировать можно. В частности, лояльные Кремлю партии "парламентской оппозиции", скорее всего, потеряют контроль над частью своих же региональных политиков, победивших на прошедших выборах. Ну а центром недовольства станут крупные областные центры, а не столица с ее "креативным классом". Москва уверенно превращается в политическую периферию. Так что решения о будущем страны, впервые с начала 17-го века, могут приниматься отнюдь не в столице.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»


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