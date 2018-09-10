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Белорусский рубль снова заметно сдал к доллару

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  • 10.09.2018, 14:29
  • 2,494

Американская валюта на первых торгах недели подорожал до 2,16 рубля.

На валютных торгах в Минске 10 сентября белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару США и евро на фоне падения российского рубля.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0083 рубля (0,33%) и составил 2,4977 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0216 рубля (1,01%) до 2,1605 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0084 рубля (0,27%) и составил 3,0928 белорусского рубля за 100 российских.


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