В Барановичах у работника ЖКХ в руках взорвался огнетушитель 10.09.2018, 14:34

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Мужчина с ожогами глаз госпитализирован.

Об этом Intex-press сообщил читатель. Информацию подтвердили в Барановичском межрайонном отделе Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

ЧП произошло в пятницу, 7 сентября, на участке «Сортировочно-перегрузочная станция» КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ».

Огнетушитель на станцию привезли с мусором: кто-то из горожан выбросил его в мусорный контейнер.

Водитель погрузчика увидел, что из мусора выпал огнетушитель и решил его отбросить. Однако, когда мужчина взял в руки огнетушитель, тот взорвался.

Работник 1992 года рождения получил ожоги глаз. Сейчас он находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка.