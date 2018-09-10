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Татьяна Ким получила штраф за Куропатскую вахту

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  • 10.09.2018, 15:39
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Татьяна Ким
Фото: Радио Свобода

Протокол на активистку был составлен еще в августе.

Суд Московского района Минска рассмотрел административное дело активистки и матери бывшего политзаключенного Андрея Кима Татьяны Ким, сообщает ПЦ «Весна».

Протокол административного правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («участие в несанкционированном массовом мероприятии») был составлен еще 11 августа.

В тот день вечером женщину задержали возле ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим", который расположен в Куропатах. Причем, для этого понадобилось два милицейских наряда.

Ким отвезли в Боровлянский отдел милиции Минского района и составили протокол административного правонарушения, после чего отпустили.


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