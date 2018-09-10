В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю с достойной оплатой 2 10.09.2018, 14:43

1,425

Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов призвал использовать силу технологий.

Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней.

Об этом сообщило издание The Independent (перевод - «Европейская правда»).

Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, где призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.

"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI веке - мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говориться в речи О'Грейди.

О'Грейди отметит, что сейчас компаниям пора использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушке забирать все себе".

В качестве примера компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди приводит Amazon.

Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Великобритании рабочая неделя порой длится 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.