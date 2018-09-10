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В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю с достойной оплатой

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  • 10.09.2018, 14:43
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Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов призвал использовать силу технологий.

Генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди призвала сократить рабочую неделю до четырех дней.

Об этом сообщило издание The Independent (перевод - «Европейская правда»).

Фрэнсис О'Грейди в понедельник выступит с речью на 150-м ежегодном конгрессе профсоюзов в Манчестере, где призовет "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.

"В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI веке - мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой", - будет говориться в речи О'Грейди.

О'Грейди отметит, что сейчас компаниям пора использовать технологии "для более справедливого распределения материальных благ, а не позволять верхушке забирать все себе".

В качестве примера компании, доходы которой распределяются неравномерно, О'Грейди приводит Amazon.

Расследование газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Великобритании рабочая неделя порой длится 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.


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