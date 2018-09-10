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Американская актриса получила «Эмми» за озвучку белорусской няни в мультфильме

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  • 10.09.2018, 14:45
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Александреа Борштейн
Фото: picsofcelebrities.com

Сериал рассказывает о семье Гриффинов.

Американская актриса Александра Борштейн стала лауреатом премии Creative Arts Emmy Awards 2018 в категории «Лучшее озвучивание персонажей», сообщает belmir.by.

Победу ей принесла работа над 3-м эпизодом 16-го сезона анимационного ситкома Family Guy. Он выходит на телеканале Fox и в русском варианте носит название «Гриффины».

Сериал рассказывает о неблагополучной семье Гриффинов, состоящей из супругов Питера и Лоис, их детей Криса, Мэг и Стюи, а также пса Брайана.

По сюжету 3-го эпизода 16-го сезона, родители Лоис – Барбара и Картер Пьютершмидты – нанимают для ее детей няню, чтобы внуки были досмотрены, а у дочери было время на общение с мужем.

Няню зовут Наталия, она из Беларуси. Наталия с успехом справляется со своими обязанностями, но затем выясняется, что на самом деле она – наемный убийца.

У Наталии есть враги. Они появляются и пытаются отомстить ей. Няня, спасая себя и Стюи, избавляется от преследователей, а затем прыгает в самолет c красно-зеленой полосой вдоль борта и улетает.

Александреа Борштейн озвучивала в этом эпизоде Лоис, Барбару и Наталию, а также ряд других персонажей.

Премия Creative Arts Emmy Awards вручается за технические достижения в телеиндустрии – звук, свет, музыку и так далее. Она проходит за неделю до главной премии Emmy.


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